26 Millionen Euro für Gemeinden und Gemeindenverbände

18.09.2018, 15:18 Uhr

Heute hat die Tiroler Landesregierung auf Antrag von Gemeindelandesrat Johannes Trauer die dritte Ausschüttung aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF) in diesem Jahr beschlossen.

Tiroler Feuerwehren profitieren

Von den rund 26 Millionen Euro fließen 2,4 Millionen in den Bau von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen. Die restlichen 23,59 Millionen in Bedarfszuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände. „Wir sind Partner der Gemeinden und als solcher unterstützen wir sie bei der Finanzierung und Erhaltung von Dienstleistungen und öffentlicher Infrastruktur“, so Landeshauptmann Günther Platter.„Vorhaben wie Straßensanierungen oder der Bau von Wohn- und Pflegeheimen werden mit den Geldern ebenso ermöglicht wie die Errichtung von Bushaltestellen oder die Schadensbehebung nach Katastrophen“, informiert Landesrat Tratter über den Zweck des GAFs. „Von den GAF-Mitteln profitiert die gesamte Bevölkerung, während Gemeinden, vor allem in entlegeneren Gebieten, durch eine funktionierende und hochwertige Infrastruktur attraktiv bleiben“, sind Platter und LHStvin Ingrid Felipe einer Meinung.Zudem werden für die Ausstattung und Einrichtung von Kindergärten, für Projekte der Dorferneuerung sowie für die Verkehrserschließung verschiedene Sonderförderungen in der Höhe von insgesamt rund 94.000 Euro ausgezahlt. 118.000 Euro werden den Feuerwehren in Tirol zur Verfügung gestellt. Die Mittel fließen in die Sanierung und Errichtung von Feuerwehrgerätehäusern, die Anschaffung von Fahrzeugen oder Ausrüstungsgegenstände.

