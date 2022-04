Vorpremiere einer Servus-TV-Produktion gefeiert; Content-Partnerschaft des Fernsehsenders mit dem TVB Brixental.

KIRCHBERG, BRIXENTAL. Am 6. April fand in der arena365 in Kirchberg die Vorpremiere der Heimatleuchten-Sendung „Der Geschmack der nächsten Generation – Im Tiroler Brixental“ statt. Die Produktion dieser Sendung entspringt einer Content-Partnerschaft mit dem TVB Kitzbüheler Alpen-Brixental.

„Regionalität und Nachhaltigkeit sind das Leitmotiv dieses Formats, bei dem lokale Produzenten aus dem Brixental eine große Rolle spielen. Alle haben die Idee verinnerlicht, den besonderen Geschmack und die Vielfalt auf den Tisch zu bringen“,

erklärte Bettina Hechenberger vom TVB Brixental, die zu der Zusammenarbeit mit Servus TV maßgeblich beitrug.

Bei der Vorab-Präsentation der Sendung waren der kaufmännische Leiter Harald Maier (aus Kitzbühel, Anm.) und die Heimatleuchten-Redakteurin Lisa Klose von Servus TV sowie das Filmteam unter Regisseurin Jana Thiele vertreten.

Von schönster Seite

Die Heimatleuchten-Sendung zeigt das Brixental kulinarisch und landschaftlich zu jeder Jahreszeit von seinen schönsten Seiten. 25 Protagonisten trugen ihren Teil zum Inhalt der Sendung bei, darunter die Schnapsbrennerei Erber, die Metzgerei Knauer, Michael Grafl vom GH Steinberg, der ein leidenschaftlicher Verfechter der Regionalität und Verwendung der Produkte von „nose-to-tail“ ist, Peter Laiminger, der „Koch-Punk“ aus Westendorf, Hans Walch von der Schaukäserei Kasplatzl sowie die Landjugend Brixen beim Maibaumaufstellen und die Landjugend Kirchberg beim „Almererläuten“ am Sonnberg.

Bei der Vorpremiere konnten einige von ihnen ihre Eindrücke von den Dreharbeiten schildern und Einblicke hinter die Kulissen geben. Die Präsentation von Bildern des „Making-of“ rundete die Filmpremiere ab.

„Der Geschmack der nächsten Generation – Im Tiroler Brixental“ war bzw. ist an drei Sendeterminen in Österreich, an zwei Sendeterminen auf Servus TV Deutschland und Schweiz sowie online in der TVthek zu sehen.