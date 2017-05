Banküberfall mit Geiselnahme in Erpfendorf - großräumiges Platzverbot verhängt

12.05.2017, 11:31 Uhr

Männliche Geisel genommen - Bankangestellte konnten Gebäude unversehrt verlassen

Geiselnahme: Taxifahrer aus dem Bezirk

ERPFENDORF (red.). In Erpfendorf läuft zur Zeit ein Großeinsatz der Polizei. Die Raiffeisenbank wurde von einem unbekannten Täter überfallen. Weitere Einsatzkräfte - darunter auch ein Sondereinsatzkommando - sind bereits vor Ort in der Tiroler Gemeinde.Ein unbekannter männlicher Täter hat in der Raika Erpfendorf eine Geisel genommen.Letzten Informationen zufolge handelt es sich bei der Geisel um einen männlichen Taxifahrer aus dem Bezirk Kitzbühel. Vor der Raika Erpfendorf steht ein Wagen der Firma City Taxi mit einem Kitzbüheler Kennzeichen.Der Bereich um die Raika wurde großräumig abgesperrt, auch wurden Gebäude evakuiert und ein Platzverbot erlassen.

Kontakt zum Bankräuber

Sämtliche Bankangestellte konnten das Gebäude unversehrt verlassen. Evakuierte Personen, die sich in der Nähe des Gebäudes befinden, dürfen sich, so weitere Infos, die den BEZIRKSBLÄTTERN gegeben wurden, nicht bewegen.Aus einsatztaktischen Gründen kann die Polizei, so die zuständige Einsatzstelle in Tirol, die Informationen nicht bestätigen.Die Polizei konnte mittlerweile Kontakt zum Täter aufnehmen. „Man hatte bisher einmal mit dem Mann gesprochen“, sagte eine Sprecherin der Exekutive in Tirol.„Um die Einsatzkräfte nicht zu behindern, wird die Bevölkerung dringend ersucht, Straßen in diesem Bereich freizuhalten und den Nahbereich, für den ein Platzverbot erlassen wurde, unbedingt zu meiden sowie den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten“, sagt der behördliche Einsatzleiter im Einsatzstab, Edelbert Kohler.Angeblich wurde ein Sprengstoffgürtel beim Täter gesehen. Die Polizei kann dazu keine Auskünfte geben.Details folgen.Alle Fotos: ZOOM.Tirol