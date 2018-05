Bezirk Kufstein: Tirols bester Bezirk

02.05.2018, 00:30 Uhr

Platz 6 von 94 im Zukunftsranking der österreichischen Bezirke: Kufstein weist eine hervorragende Entwicklung bei der Arbeitslosenquote und dem Pro-Kopf-Einkommen auf.



Top im High-Tech-Sektor

ÖSTERREICH. Kufstein kann im Ranking mit sehr guten Ergebnissen sowohl in der Niveau- als auch in der Dynamik-Betrachtung aufwarten. Die Region weist im Österreichvergleich die fünftbesten Ergebniswerte bei der Lebensqualität auf. Hier spielt insbesondere die starke Senkung der Kriminalitätsrate und der geringen kommunalen Verschuldung eine wichtige Rolle. Kufstein hat außerdem auch die Versorgung mit Kindertagesstätten in den vergangenen Jahren erheblich ausgebaut.Auch bei den Arbeitsmarktdaten zeigt Kufstein eine hervorragende Dynamik und liegt hier auf Platz 4. Die Region liegt bei der Entwicklung der Arbeitsplatzdichte, der Arbeitslosenquote und dem Pro-Kopf-Einkommen jeweils unter den zehn besten Regionen Österreichs. Auch das Qualifikationsniveau der Erwerbstätigen im Bezirk ist überdurchschnittlich gestiegen. Im Bereich Wirtschaft & Innovation liegt Kufstein im Mittelfeld, der Bezirk punktet unter anderem mit einem hohen Beschäftigungsanteil im High-Tech-Sektor.