Bezirk Schwaz: Top bei Lebensqualität

02.05.2018, 00:30 Uhr

Platz 12 von 94 im Zukunftsranking der österreichischen Bezirke: Schwaz zeichnet sich durch eine geringe Arbeitslosenquote aus.

Akademikeranteil ausbaufähig

ÖSTERREICH. Maßgeblich für die Top-Platzierung von Schwaz im Gesamtranking sind die ausgezeichneten Ergebniswerte zur Lebensqualität, bei der der Bezirk den 3. Platz erreicht. Schwaz hat nicht nur eine hohe Anzahl an Kindertagesstätten, sondern weist hier auch eine überdurchschnittliche Steigerung auf. Auch die Kriminalitätsrate konnte erheblich reduziert werden.Auch bei der Geburtenrate und dem Anteil junger Erwachsener an der Gesamtbevölkerung liegt Schwaz im vorderen Feld des Rankings. Aufholpotenzial gibt es für den Bezirk bei den Wirtschafts- und Innovationsindikatoren, etwa im Hinblick auf die Gründungsintensität und der Anzahl der Erwerbstätigen in wissensintensiven Dienstleistungen. Beim Arbeitsmarkt verzeichnet Schwaz 2017 die zehntniedrigste Arbeitslosenquote aller Bezirke, hat aber beim Pro-Kopf-Einkommen und dem Akademikeranteil unter den Beschäftigten noch Luft nach oben.