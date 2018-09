Disco Excalibur in Hartberg feiert das 20 Jahr-Jubiläum

17.09.2018, 00:00 Uhr

Disco Excalibur wird 20 Jahre

Party seit 1998: Generationen vergehen, Excalibur bleibt bestehen!

Die Disco Excalibur in Hartberg sagt danke für die Treue und verschenkt 20.000 Euro in Gutscheinen!Mit einer Party der Superlative lässt die Discothek am Samstag, dem 20. Oktober 2018 aufhorchen.Als Dankeschön für die Treue, bekommen die ersten 1000 Gäste jeweils einen 20 Euro Getränkegutschein; die ersten 200 Gäste bekommen zusätzlich noch ein Gratis Birthday T-Shirt. Weiters gibt es eine Mega Jägermeistergeburtstagstorte und viel Specials! Feiert mit, am Samstag dem 20.Oktober 2018 in das nächste Jahrzehnt.