SPAR setzt auf Mehrweg und Recycling

21.04.2017, 08:32 Uhr

Der Frühjahrsputz ist angesagt:

Tausende Steirerinnen und Steirer helfen bei der Aktion des Landes Steiermark auch 2017 wieder, das Bundesland sauber zu halten. Bereits seit zehn Jahren das ‚grüne‘ Markenzeichen der Steiermark, ist für Landesrat Hans Seitinger, dem Verantwortlichen des Lebensressorts innerhalb der Steiermärkischen Landesregierung, die landesweite Aktion „Frühjahrsputz“ mit bisher 400.000 Teilnehmern der schlagende Beweis, „wie erfolgreiche ökologische und soziale Herausforderungen angenommen und Nachhaltigkeit als volkswirtschaftlicher Nutzen regeneriert werden können.“

Mehrweggebinde

Recyceltes Verpackungsmaterial

Lebensmittel wertschätzen

Gewinnspiel

Abfall vermeiden und einen sorgsamen Umgang mit Waren fördern: Das garantiert SPAR unter anderem durch den Einsatz von Mehrwegflaschen und -gebinden. So können Kundinnen und Kunden etwa die „Steiermarkflasche“ bei SPAR zurückgeben – die dann wieder mit steirischem Wein befüllt wird. Zurzeit sind das über 13.000 Flaschen pro Jahr. Insgesamt kamen 2016 bei der SPAR-Zentrale Graz mehr als eine Million Kisten und fast 11 Millionen Mehrweg- und Glasflaschen retour. Wenig verwunderlich also, dass SPAR beim Greenpeace-Marktcheck 2016, bei dem das Angebot von Mehrweg-Flaschen untersucht wurde, als Testsieger hervorging. „Wo es möglich ist versuchen wir Überverpackungen einzusparen und setzen für die Versorgung der Märkte auf wiederverwendbare Klappkisten“, so SPAR Steiermark Geschäftsführer Mag. Christoph Holzer.Die Kartonnagen und Folien, die bei SPAR zum Einsatz kommen, landen keineswegs im Müll: Karton geht an die Firma Hamburger GmbH in Pitten, wo neuer Pappkarton für die Industrie entsteht. Plastik wird von der Firma Ecoplast recycelt – und am Ende zum Beispiel in Autospiegeln verarbeitet. So wurden bei SPAR allein in der Steiermark im Jahr 2016 mehr als 3.900 Tonnen Kartonnagen, 345 Tonnen Kaufhausfolie und 97 Tonnen Stretch-Folie recycelt.Lebensmittel sind kostbar und ihre Verschwendung ethisch und wirtschaftlich nicht vertretbar. Der größte Anteil der Lebensmittelabfälle stammt dabei laut Greenpeace mit 42 Prozent aus Haushalten. Zum Vergleich: Nur 5 Prozent macht der Handel aus. Daher hat SPAR in den letzten Jahren verstärkt daran gearbeitet, seine Kundinnen und Kunden zu sensibilisieren – zum Beispiel durch die Aufkleber „Lebensmittel sind kostbar“ auf Waren, die das Haltbarkeitsdatum in Kürze überschreiten. Außerdem arbeitet SPAR zusammen mit Herstellern daran, Mindesthaltbarkeitsdaten anzupassen. Sind Produkte trotz aller Maßnahmen nicht mehr verkäuflich, aber noch genießbar, werden sie von SPAR an Sozialmärkte weitergegeben.Damit den Kundinnen und Kunden von SPAR das Mülltrennen zu Hause leichter fällt, verlosen SPAR und das Land Steiermark nun gemeinsam 400 Pakete mit Mülltrenntaschen. Jedes Package besteht aus einer Altpapier-, Glas-, Kunststoff- und Metallmüllsammeltasche und enthält einen 10-Euro-SPAR-Warengutschein. Mitmachen ist ganz einfach: Bei SPAR im Kassenbereich eine Gewinnkarte ausfüllen und in die Gewinnbox einwerfen.