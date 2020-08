BEZIRK LANDECK (otko). Derzeit gibt es 14 "Aktiv positive" in den Gemeinden Landeck, Flirsch, Ischgl, Kappl und Zams. Allein seit Sonntagabend wurden elf positive Testergebnisse verzeichnet.

Neue Cluster in Landeck und Flirsch

Am 30. Juli gab es noch die positive Nachricht zu verkünden, dass der Bezirk Landeck erstmals seit 5. März – damals wurde in Pettneu am Arlberg die erste Person positiv getestet – keinen bekannten Corona-Fall hat. Die Freude hielt aber nicht einmal zwei Tage an. Bereits am 31. Juli gab es drei neue Corona-Fälle in Flirsch, Landeck und Zams. Seit Sonntagabend (2. August) liegen für den Bezirk Landeck elf positive Corona-Testergebnisse vor. Bei einem Großteil der positiv Getesteten – nämlich bei sieben Personen – handelt es sich nach derzeitigem Stand um enge Kontaktpersonen zu zwei vorgestern (1. August) bekannt gewordenen positiven Corona-Testungen in Landeck und Flirsch am Arlberg. Diese sieben Personen waren bereits behördlich abgesondert und wurden in der Folge abgestrichen und getestet. „Seit dem gestrigen späten Abend liegen die Testergebnisse vor und sind positiv. Auch in diesem Fall zeigt sich einmal mehr, dass die Kontaktpersonennachverfolgung sehr rasch funktioniert hat“, erläutert Elmar Rizzoli vom Einsatzstab CORONA des Landes Tirol. Von den sieben positiven Testungen sind vier der Gemeinde Landeck und drei der Gemeinde Flirsch zuzuordnen.

Auch bei den vier weiteren positiven Testergebnissen finden derzeit die routinemäßigen behördlichen Abklärungen statt. Zwei dieser vier positiven Testungen gehen auf routinemäßige Abklärungen vor Krankenhaus-Operationen bzw. –behandlungen zurück.

Das Corona-Dashboard des Landes Tirol.

Foto: Screenshot

hochgeladen von Othmar Kolp

25 Gemeinden aktuell "virusfrei"

Laut den Zahlen des Tiroler Corona-Dashboards (Stand 3. August, 09:30 Uhr) gibt es im Bezirk Landeck aktuell 14 "Aktiv positive". Die Gemeinde Landeck liegt mit fünf Erkrankten an der Spitze gefolgt von Flirsch mit vier. In Ischgl gibt es derzeit zwei Corona-Fälle sowie in Kappl und Zams jeweils einen. 25 Gemeinden gelten aktuell als "virusfrei".

Aktuell gelten im Bezirk Landeck 14 Personen als infiziert, 999 Personen sollen bereits wieder genesen sein. 16 Personen sind verstorben. Insgesamt 13.370 Testungen wurden bisher durchgeführt.

Alle Angaben ohne Gewähr! Stand 3. August, 09:30 Uhr

