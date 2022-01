50 Jahre Austropop bringt die bekannte Schauspielerin und Sängerin Katharina Straßer am Samstag, dem 19. Februar, nach Leibnitz.

LEIBNITZ. Sie ist eine begnadete Schauspielerin und auch ihre Stimme und ihr Schmäh ist nicht zu verachten. Den Beweis dafür wird Katharina Straßer am 19. Februar mit Beginn um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Leibnitz antreten.

„Zwickt‘s mi, i man i tram“, dachte sich mein Vater, als er meine Mutter zum ersten Mal sah. Ein paar Jahre später hieß es dann „Live Is Life“ und ich erblickte 1984 das Licht der Welt. Damals war „Fürstenfeld“ auf Platz 1 – auch in Innsbruck.

Wo waren Sie, als Sie zum ersten Mal „I am from Austria“ gehört haben? Zu welchem Lied haben Sie am Schikurs geschmust? Bei mir war‘s „Ruaf mi ned au“ – leider habe ich seine Telefonnummer nicht mehr. Und wussten Sie, dass das Urlied des Austropop „Wie a Glock‘n“ nie in den Top 10 war?

"Begleiten Sie mich auf meiner ganz persönlichen und humorvollen Zeitreise durch die Geschichte der österreichischen Popmusik von 1970 bis heute. Frei nach dem Motto: ,Ausgeliefert', zumindest für diese eine Nacht", lädt Katharina Straßer ein.

Gesang – Katharina Straßer

Geri Schuller – Klavier

Hanna Pichler – Gitarre und Geige

Erich Buchebner – Bass

Bernhard Egger – Schlagzeug

Karten für den Konzertabend sind unter www.leibnitzkult.at erhältlich.

