Am 18. Juni 2022 fand in der Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen das letzte „Steirische Sänger- und Musikantentreffen“ vor der Sommerpause statt.

HEILIGENKREUZ. „So singen's und spieln's im Stiefingtal“ – unter diesem Motto haben die Grazer Jagdhornbläser, Vocal Stiefingtal, Gstrich'n Vui und kurzerhand eingesprungen das Doppelquartett des Steirischen Jägerchors und "Brand(l)neu" im Kultur- und Pfarrzentrum einen abwechslungsreichen Abend gestaltet.

Harmonika-Kandidat Matthias Puntigam

Foto: Verein SUMT

hochgeladen von Brigitte Reiterer

Matthias Puntigam hat als Harmonika-Kandidat sein Können zum Besten gegeben. Die Moderation übernahm Karl Edegger.

Der Volksmusikabend wurde aufgezeichnet und wird am Mittwoch, den 6. Juli 2022 von 20.04 bis 22.00 Uhr auf Radio Steiermark gesendet.

Das könnte dich auch interessieren:

Archäologiefest für die ganze Familie im Grottenhof