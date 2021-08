Vom Freitag, dem 20. bis Dienstag, dem 24. August findet die bereits 51. Auflage der Steirsichen Weinwoche im Marenzipark von Leibnitz statt.

LEIBNITZ. Die 51. Steirische Weinwoche wird, aufgrund der Corona-Vorschriften, etwas anders ablaufen, als gewohnt. So wird es den Bürgermeister-Empfang am Hauptplatz mit anschließendem Einzug in das Weinwochen-Gelände nicht geben. Die Eröffnung findet am Freitag, dem 20. August um 17 Uhr direkt am Gelände statt. Für die musikalische Umrahmung der Eröffnung sorgt die Stadtkapelle Leibnitz, im Anschluss wird die Gruppe"Saggautaler Power" für beste Stimmung sorgen.

Das Programm

Am Samstag, dem 21. August wird das Weindorf ebenso um 17 Uhr geöffnet, hier sorgt Didi Bresnig mit seiner Band "eXite" für stimmungsvolle Musik. Am Sonntag, dem 22. August wird das Weindorf schon um 14 Uhr eröffnet. Hier werden zahlreiche kleinere Musikgruppen, ohne Anlage, von Stand zu Stand gehen. Am Montag, dem 21. August findet schon traditionell der "Tag der Wirtschaft" in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Leibnitz statt. Weiters wird es eine große Trachten-Modenschau, moderiert von Guido Jaklitsch, geben. Mit dabei u.a. Trachten Ertl, Gamkitz, Jauk Trachten. Der Abschluss der Weinwoche am Dienstag, dem 22. August wird ebenfalls musikalisch umrahmt sein. Für das leibliche Wohl der Gäste wird mit vier Kulinarik-Ständen von Krainer, Römerhof, Kicker und den Bäurinnen bestens gesorgt sein.

Weinhoheiten bleiben im Amt

Im August 2019 wurden die neuen Weinhoheiten Katrin, Lisa und Beatrix bei der Weinwoche in Leibnitz gekrönt. Normalerweise wäre ihre Amtszeit damit zu Ende. Da sie jedoch aufgrund der Corona-Pandemie ein Jahr pausiert haben, wird ihre Amtszeit um ein Jahr verlängert. Die Hoheiten werden natürlich auch auf der Weinwoche zu Gast sein und für ein royales Ambiente sorgen.

Kein Eintritt ohne 3G-Nachweis



Organisator Martin Palz betont: "Um uns allen eine genussvolle Weinwoche zu ermöglichen bitte ich die Besucher, die 3G-Regeln zu beachten! Es gibt vor Ort keine Möglichkeit, einen Test zu machen. Für den Eintritt ist ein amtlicher Nachweis notwendig, also bitte, testet euch vorher zu Hause, in der Teststraße oder Apotheke!" Weiters wird eine Vorab-Registrierung mittels QR-Code möglich sein. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit sich im Eingangsbereich analog in eine Liste einzutragen.