Vom 6. bis 9. Jänner 2022 findet die alljährliche Volkszählung am Futterhäuschen statt: Die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich ruft bereits zum 13. Mal in Folge alle Österreicher zur Teilnahme an der „Stunde der Wintervögel“ auf.

Mehr als eine halbe Million Vögel wurden bei der vergangenen Stunde der Wintervögel 2021 von knapp 22.000 Teilnehmern gezählt. Und auch bei der 13. Vogelzählung wird die Bevölkerung gebeten, mitzumachen. Die „BirdLife-Stunde der Wintervögel“ ist Österreichs größtes Citizen-Science-Projekt. Mit Hilfe der Bevölkerung wird wissenschaftliche Forschung mit vertrauten Vogelarten durchführt. Je mehr Daten gesammelt werden, umso genauer können die Experten von BirdLife Veränderungen in der heimischen Vogelwelt feststellen.

Deutlich merkbar: In den letzten Jahren wurden laufend weniger Vögel pro Garten beobachtet.

Unter allen Teilnehmenden werden tolle Preise rund ums Vogelfüttern und -beobachten verlost: ein Fernglas von Swarovski Optik, zehn Alpha Vogelfutter-Gutscheine, zwölf Schwegler Futtergeräte und vier Bestimmungsbücher „Vögel Österreichs“ von Leander Khil.

Alle können mitmachen

Entstanden ist die „Stunde der Wintervögel“ in Großbritannien, wo der BirdLife-Partner RSPB seit 1979 zu einem „Garden Birdwatch“ aufruft. In Österreich führt die Vogelschutzorganisation BirdLife die „Stunde der Wintervögel“ seit 2010 mit großem Erfolg durch.

Alle können mitmachen! Der Teilnahmefolder ist unter der Telefonnummer 01/522 22 28 zu bestellen oder online abzurufen unter www.birdlife.at



Das könnte dich auch interessieren:

Verletzter Habichtskauz wird in Kaindorf operiert (+Video)