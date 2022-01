Die Gemeinden im Bezirk Leibnitz investieren auch 2022 kräftig, hauptsächlich in die Kinderbetreuung.

Im Jahr 2022 haben die Gemeinden im Bezirk Leibnitz wieder einiges geplant. Einige Projekte sind bereits seit längerem auf Schiene und werden heuer abgeschlossen.

Kinderbetreuung im Fokus



In der Gemeinde Allerheiligen bei Wildon steht derzeit der Ausbau der Kinderbetreuung sowie des Schul- und Kindergartenzentrums auf dem Programm. Die Volksschule wird um vier Bildungsräume vergrößert. Überdies erfolgt der Neubau eines dreigruppigen Kindergartens. Der bestehende Kindergarten wird danach in eine Kinderkrippe adaptiert. Ebenfalls in die Kinderbetreuung investiert wird in der Marktgemeinde Lebring-St. Margarethen. Kürzlich erfolgte der Spatenstich für den Neubau eines weiteren Kindergartens und einer weiteren Kinderkrippe im südlichen Bereich der Volksschule, zusätzlich zu der bestehenden Kinderbetreuungseinrichtung am Kindergartenplatz in Lebring. Die Baukosten für den neuen Kindergarten und die neue Kinderkrippe betragen rund 1,8 Mio. Euro. Die neue Anlage geht mit dem Kindergartenjahr 2022/2023 in Betrieb.

Kinder sind die Zukunft

Eine neue Kinderkrippe wird in der Gemeinde Lang gebaut und auch der Kindergarten wurde adaptiert. Insgesamt investiert die Gemeinde Lang hier für ihre jüngsten Bürger zwei Millionen Euro, wobei es Förderungen vom Bund und Land gibt. So wird es künftig zwei Kinderkrippengruppen und zwei Kindergartengruppen geben.

Kürzlich erfolgte der Spatenstich für den Zu- und Umbau beim Kinderhaus St. Ulrich am Waasen. Im bisherigen Volksschulgebäude entsteht eine Kinderkrippe und eine Kindergartengruppe für die Kinderbetreuung in der Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen. Der Zu- und Umbau soll bis Mai 2022 fertiggestellt sein, die Gesamtkosten betragen rund 970.000 Euro.

Für die ältere Generation

Ein Vorzeigeprojekt für die gesamte Region entsteht in der Marktgemeinde Gleinstätten. Hier wird im Jahr 2022 mit der Errichtung der ersten Tagesstätte für Senioren begonnen. Insgesamt 16 ältere Herrschaften können hier tagsüber betreut werden. Der Spatenstich für das "Haus der Harmonie" erfolgt im Frühjahr, schon im Herbst soll die Tagesstätte in Betrieb gehen.

Ein Millionen-Projekt steht unter anderem auch in der Gemeinde Heimschuh an. Hier gibt es grünes Licht für den Bau eines Kreisverkehrs im Bereich der Tankstelle Orell. Seitens der Anrainer liegen alle Zusagen am Tisch.

