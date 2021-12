Nicht nur Corona hat uns 2021 das ganze Jahr über begleitet. Was die Zukunft 2022 bringt, bleibt auch im Tourismus mehr als spannend.

Eine große Veränderung stand in der Bezirksstadt Leibnitz bereits Anfang des Jahres 2021 ins Haus, als der Tourismusvorsitzende Dino Kada im Jänner überraschend seinen Rücktritt mitteilte. Die geplante Strukturreform, die das Weinland und dem Schilcherland künftig als die Marke Südsteiermark in die Zukunft führt, sorgte für viele Diskussionen - im Vorfeld gab es etliche Einwände zu behandeln.

Strukturreform als Tor für mehr Stärke

Der Auftakt zur Weichenstellung zur Erlebnisregion Südsteiermark erfolgte Mitte März in der Steinhalle in Lannach. Die klare Botschaft: Aus den 96 Tourismusverbänden und neun Regionalverbänden entstehen elf Erlebnisregionen in der Steiermark. Dabei werden die beiden Bezirke Deutschlandsberg und Leibnitz zur neuen Erlebnisregion Südsteiermark zusammengefasst, der Verbandssitz ist in Deutschlandsberg.

Zehn Tourismusverbände unter einem Dach

Am 1. Oktober 2021 war es soweit: Zehn Tourismusverbände schlossen sich zur Erlebnisregion Südsteiermark zusammen:

TV Schilcherland Steiermark: Ewald Zarfl

TV Lannach: Stefan Ninaus

TV Eibiswald-Wies: Bürgermeister Josef Waltl

TV Sulmtal-Koralm & Weinebene: Gottfried Hainzl

TV Südsteiermark: Bernhard Schauer

TV Die Südsteirische Weinstraße: Herbert Germuth

TV Gamlitz: Gustav Strauss

TV Lebring-St. Margarethen: Andy Krasser

TV Wildon: Peter Ruhs

TV Stiefingtal: Franz Eccher

In der neuen Tourismuskomission sind die Bürgermeister der 31 Tourismusgemeinden der Bezirke Leibnitz und Deutschlandsberg sowie zwölf Unternehmer vertreten.

Im November fiel letztendlich die Entscheidung, dass Herbert Germuth den Vorsitz der Erlebnisregion Südsteiermark übernehmen wird.

