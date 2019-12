Leibnitz: Bekannte bedroht und Pkw beschädigt

Leibnitz. – Ein 28-jähriger Mann bedrohte am Wochenende mehrere Bekannte und beschädigte überdies den PKW eines Freundes. Er wurde festgenommen.

Der 28-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz bedrohte bereits am Freitag, 27. Dezember 2019, über einen Messenger-Dienst eine 19-jährige Bekannte und deren Mutter (53). Auch ein ebenfalls im Bezirk Leibnitz wohnhafter 28-jähriger Freund und dessen Mutter erhielten Drohungen vom Verdächtigen.

Am Abend des 28. Dezember 2019 beschädigte der Verdächtige dann auch noch den PKW des 28-jährigen Freundes, indem er das Fahrzeug zerkratze, Spiegel heruntertrat, die Heckscheibe einschlug sowie mehrere Reifen mit einem Messer aufstach. Vom Opfer dabei überrascht, flüchtete der 28-Jährige schließlich.

Polizisten nahmen den Verdächtigen an seiner Wohnadresse fest. Er wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.