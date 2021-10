Die Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH (kurz LFWV) nahm ihr 111-jähriges Jubiläum zum Anlass, das Thema Trinkwasser mit einem „Tag der offenen Tür“ in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu rücken.

LEIBNITZ. Rund 100 Schüler aus fünf Schulen starteten frühmorgens am Firmengelände der LFWV und lernten die vielen verschieden Aspekte des Wassers und der Wasserversorgung kennen. Mit der Unterstützung des Naturparks Südsteiermark war an den betreuten Stationen Spiel, Spaß und Spannung angesagt. Von 8:15 bis 11:30 Uhr lernten die Kinder den größten Wasserhochbehälter der am Seggauberg und den Brunnen Kaindorf 1 der LFWV kennen. Der Naturpark Südsteiermark brachte mit seiner Station Wasserwelt den Lebensraum Fluss und deren Artenvielfalt näher. Während der Jause gab es eine Schätzaufgabe für die Schulklassen sowie für das Lehrpersonal. Es galt die Menge einer mit Wasser gefüllten Badewanne zu schätzen. Als Schätzmeister erwiesen sich die 3. und 4. Klasse der Volksschule Frauenberg sowie Dennis Piepperhoff, Lehrer der 4a Volksschule Leibnitz Linden. „Alle Schulklassen erhielten Preise für die Klassenkassa und die Volksschule Leibnitz Linden darf sich über einen neuen Trinkwasserbrunnen freuen“ informiert Franz Krainer, Geschäftsführer der LFWV.

Tag der offenen Tür

Im Anschluss konnten sich die rd. 200 Besucher am Würstelstand laben, beim Weinstand Jahrgangsweine, begleitet mit einem frischen Glas Wasser, verkosten sowie Sturm und Kastanien an dem sonnigen Herbsttag genießen. Eintauchen konnte man auch in die Welt der Wasserversorgung. Mitarbeiter der LFWV standen beim Brunnen Kaindorf 1 und am Hochbehälter Leibnitz, wo sich auch der neue Ausstellungraum „einst und jetzt“ befindet, Rede und Antwort. „Für Faszination sorgte die Besichtigung der modernen Leitwarte die Dreh- und Angelpunkt der LFWV darstellt und die Trinkwasserversorgung für rd. 80.000 Menschen gewährleistet“, so Krainer. Unter allen anwesenden Besuchern wurden 10 Soda-Streams verlost. Zum Abschluss wurde es nochmals richtig laut. Die Rock&Reggae Band "A-W-A-K-E", aus dem schönen Mürztal, heizte den Besuchern so richtig ein und sorgten für eine tolle Stimmung.

