Am Mittwoch dieser Woche konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Leibnitz zwei Einbruchsdiebstähle aufklären. Ein 38-Jähriger wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

LEIBNITZ. Der Wahrnehmung eines Polizeibeamten der Polizeiinspektion Leibnitz, der Ermittlungen in seiner Freizeit durchführte, ist es zu verdanken, dass ein 38-jähriger Leibnitzer ausgeforscht werden konnte. Der einschlägig vorbestrafte Mann steht im Verdacht, am 12. Mai 2021 und am 26. Mai 2021, Einbruchsdiebstähle begangen und Fahrräder gestohlen zu haben. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Verdächtige anfangs nicht geständig. Er revidierte jedoch später seine Angaben. Polizisten stellten in Folge zwei Fahrräder sicher.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Graz-Jakomini an. Die sichergestellten Fahrräder wurden bereits an die Opfer ausgefolgt.

