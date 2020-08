Überraschungsbesuch von Bischof Krautwaschl in Straß

Völlig überraschend besuchte Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl die Pfarren St. Veit am Vogau und Straß wie auch die Schlosskirche Weinburg a. S.

Er feierte am vergangenen Wochenende (1. 8./2.8.) in Weinburg, in der Pfarrkirche St. Veit am Vogau - da mit Diakon Johann Pock - sowie in Straß jeweils einen Gottesdienst. Er war ohne Chauffeur unterwegs von seinem Urlaubsdomizil Schloss Seggau gekommen. Dazu bekannte er freimütig, er möchte ohne angekündigt zu sein, sehen, „wie viele Menschen zum Gottesdienst kommen“. Und dem zuständigen Pfarrer Robert Strohmaier habe er damit einen freien Tag ermöglicht.

In Anlehnung an das Evangelium von der wunderbaren Brotvermehrung, wo Tausende Menschen hungerten, und die Apostel die vielen Menschen wegschicken wollten, erinnerte der Bischof an die vielen Nöte in der Welt von heute: „Da kann man auch verzweifeln.“ Und gerade deshalb appellierte er an das „Vertrauen zu Gott“, denn „wir sind nicht allein und wenn´s uns noch so dreckig geht!“

Von Anton Barbic