Die Krise als Chance nutzte die Familie Tinnauer am Labitschberg und verwirklichte einen langgehegten Traum.



"Am Rebkogl", zwischen Wein und Rosengartl, heißt das Projekt, welches von Familie Tinnauer am Labitschberg, eine der höchsten Erhebungen rund um Gamlitz mit 360° Ausblick in den letzten Wochen umgesetzt wurde. "Es ist ein Ort den man spürt, denn die schönste Zeit im Leben sind die kleinen Momente, in denen du spürst, du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort!", so Martin Tinnauer überzeugt im Gespräch. Hier soll der Gast Wohlfühlmomente erleben. Gefühle wie glücklich sein, es sich gut gehen lassen und handgemachte Speisen und Getränke inmitten dort genießen, wo alles wächst und sprießt, unter freien Himmel - an einem echten Kraftplatz.

Freiluftbuschenschank

Mitten drinnen eine Freiluftbuschenschank, die täglich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geöffnet ist. Am Wochenende sowie an den Feiertagen ist jemand hinter der Theke, der für die Gäste alle Speisen und Getränke im nachhaltigen Holzkisterl vorbereitet. "Es ist bei uns in etwa so, wie in einem Feinkostladen. Der Gast sucht sich aus der Vitrine alle Speisen - von Hausgeselchtem, selbstgemachten Auftstrichen über Rotwildsalami bis hin zu Gemüse und Getränken aus, wir packen dann alles ins Holzkisterl inkl. Teller, Besteck und Gläser und dann sucht er sich sein pesönliches Lieblingsplatzerl - denn, wir sind hier an einem echten Kraftplatz," so Claudia Tinnauer. Alles wird bereits vorab liebevoll von Rosa und Barbara, die guten Seelen in der Küche, vorbereitet. Nach dem Picknik wird alles ins Holzkisterl retour gestellt und bei der Freiluftbuschenschank wieder abgegeben. So soll gewährleistet sein, dass der Kraftplatz sauber bleibt. Mit großem Erfolg wurde das Konzept bereits in den vergangenen Tagen erprobt. An den Wochentagen ist der "nimm´s dir selbst" Bereich für die Gäste geöffnet. Am besten einfach ausprobieren und mit ein bisschen Glück trifft man sogar auf die hauseigenen Rothirsche, die ihr Gehege ganz in der Nähe haben.

www.weingut-tinnauer.at