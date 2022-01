Wir präsentieren einen Überblick der aktuellen Transfers, dabei sei darauf hingewiesen, dass wir nicht auf jeden Verein, beziehungsweise Transfer in dem Maße eingehen können, welches er sich verdient hätte.



SV Raiffeisen Wildon: In den vergangenen Tagen ist bei den Wildonern einiges passiert. Nach einer guten Partie musste man sich den Sturm Amateuren mit Vier zu Eins geschlagen geben. Doch auch abseits des Rasens wurde man aktiv. Es gelang ein echter Transfercoup, denn mit Robert Pusaver und Tadej Vidmajer holte man zwei Abwehrspieler mit viel Erfahrung. Ersterer kommt auf 140 und letzterer auf 207 Spiele in der ersten slowenischen Liga. Vidmajer bestritt zudem 8 Spiele für LKS Lodz in der ersten polnischen Liga.

Tadej Vidmajer bringt viel Erfahrung mit und wird die Wildoner mit Sicherheit verstärken. 207 Partien in der ersten slowenischen Liga sprechen Bände.

Foto: Gerhard Kurzmann

hochgeladen von Kai Reinisch

SV Tondach Gleinstätten: Kaum ein anderer Verein in der Region war in letzter Zeit so aktiv wie Gleinstätten. Das liegt wohl auch an Cheftrainer Michael Hermmans gutem Draht zu seinem Ex-Verein 1. FC. Leibnitz. Denn mit Luca Cuscito, Konstantin Kamnig, Michel Micossi und Paul Krizanac wurden gleich vier Akteure von diesem Klub losgeeist. Zudem gibt es auch im Betreuerstab eine Rochade, Sturmlegende Kazimierz Sidorczuk wird neuer Tormanntrainer.

SV Tillmitsch: Der Kader der Panthers ist ohnehin schon sehr gut aufgestellt, doch mit der Neuverpflichtung von Stürmer Patrick Kinhamer gewinnt man noch einmal um ein Vielfaches an Qualität hinzu. Der Angreifer kommt von Ligakonkurrent Flavia Solva, brisant: beim Frühjahrsauftakt geht es gleich gegen den Ex-Verein.

SV Heimschuh: Auch in Heimschuh hat sich das Transferkarussel munter gedreht. Maxi Körbler, Jan Watz, Mario Puchmann, Markus Reiterer, Lukas Zöhrer, Robert Bogdan und Nico Ploder werden die Kampfmannschaft verstärken. Markus Held, Robert Culjak und Miha Silex verlassen den Klub.

