Der FC Großklein setzt sich zu Hause gegen den ATUS Bärnbach klar durch und feiert einen 3:1 Heimerfolg.

Tadej Zagar Knez hatte Großklein in der 30. Minute in Führung gemacht, seine Kollegen Daniel Vujcic und Matic Golob legten nach. In der Schlussphase schafften die Gäste nur mehr den Ehrentreffer.

Ein ausführlicher Spielbericht folgt....