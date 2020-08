Tillmitsch mit Derbysieg in Gralla

Nach torloser erster Halbzeit setzt sich SU Tillmitsch mit 3:0 klar auswärts beim SV Gralla durch. Die Hausherren müssen die letzten 20 Minuten in Unterzahl agieren und können nicht mehr dagegen halten.

Torlose erste Halbzeit

Endlich wieder Fußball im steirischen Unterhaus. Unter strengen Auflagen startete am Freitag auch in Gralla die Saison in der Unterliga West. Jeder Zuschauer musste sich beim Eintritt desinfizieren und in eine Liste eintragen, 350 Zuschauer waren für das Spiel zugelassen. Auf der Tribüne war nur jeder zweite Platz besetzt, der Rest verteilte sich weitläufig auf den Stehplätzen. Auf dem Platz ging es gewohnt rasant zu, im Derby zwischen Gralla und Tillmitsch schenkten sich die 22 Akteure nichts. Beide Teams fanden gute Möglichkeiten vor im ersten Spielabschnitt, es blieb aber torlos. Kurz vor der Pause hatte Gralla mit einem Lattenschuss Pech, im Gegenzug allerdings Glück, als Medved auf der Linie mit dem Ellbogen einen Schuss abwehrte (in der Bildergalerie zu sehen), der Elferpfiff von Schiedsrichter Christian Stockreiter blieb aber aus.

Zwanzig Minuten vor dem Ende zieht Tillmitsch davon

Auch nach dem Seitenwechsel bekamen die Zuschauer einiges geboten in diesem Derby. Lange Zeit blieb die Partie auf Messers Schneide, ehe Sturm-Ass Armend Spreco zwanzig Minuten vor dem Ende den Bann brach – 0:1. Ein Schock für Gralla, kurz darauf gleich noch einer. Philipp Mally musste mit Gelb/Rot vom Feld, die Hausherren somit im Rückstand und in Unterzahl. Trotzdem warfen sie natürlich in der Schlussphase alles nach vorne um den Ausgleich noch zu schaffen. Tillmitsch wusste dies gekonnt auszunutzen, stand hinten kompakt und machte vorne mit einem Doppelschlag durch Russ und Rozman alles klar. Am Ende wurde es ein deutlicher 3:0 Auswärtserfolg für Tillmitsch.



SV Gralla – SU Tillmitsch 0:3 (0:0)

Torfolge: 0:1 Spreco (71.), 0:2 Rozman (83.), 0:3 Russ (85.)

Gelb/Rot: Mally (73.)

Aufstellungen:

SV Gralla: Miuc, Krasser, Mally, Gürtl, Pischleritsch (Ettl 74.), Petek (Covic 80.), Ljubec, Jazbec (Kogoj 30.), Hebar, Medved, Toplak

SU Tillmitsch: Maric, Pocrnja, Korat, Krajnc, Langbauer, Omerovic (Stangl 85.), Russ, Spreco, Peböck (Tuscher 46.), Rozman (Avdic 90.), Stavbar