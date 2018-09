105. Gady-Markt in Lebring lockte wieder tausende Gäste

10.09.2018, 07:57 Uhr

Viele Ehrengäste vor Ort



Premiere beim Gady-Markt

Das Wetter hat es wieder gut gemeint und so strömte eine Vielzahl an Gästen an, darunter wieder die Lenker von rund 250 (!) Oldtimertraktoren, die samt ihren Gefährten eine Segnung durch Pfarrer Peter Brauchart in Begleitung mit Ingrid Gady erfuhren. – Aussagekräftig war indessen ein Gespräch über das brisante Thema „Landwirtschaft und Handel – ein Widerspruch?“, zu dem sich Spar-Geschäftsführer von Steiermark/Südburgenland, Christoph Holzer, Bauernlandesrat Hans Seitinger, Firmenchef Philipp Gady, Franz Patz von der Fachschule Hatzendorf, Apfelbauer Dietmar Schweiggl aus Neudorf und „Milchmädchen“ Sonja Trummer als Ziegenkäse-Selbstvermarkterin eingefunden hatten. Einig war man sich dabei, mehr Bewusstsein bei den Konsumenten für die regionale Landwirtschaft und damit für die Eigenversorgung zu schaffen. Partnerschaft zwischen Handel und Bauern sei notwendig, Lockangebote lehnten die Bauernvertreter ab, jedoch mehr Wertschätzung der Lebensmittel auch in „monetärer Hinsicht“ wurde eingefordert. Und: Die Bauern sorgen nicht nur für qualitative Lebensmittel, sondern durch ihre Landschaftspflege auch für den so begehrten Tourismus.Österreich-Premiere für den brandneuen Opel Combo Life – ein vielseitiger Van für Familie und sonstigen vielseitigen Gebrauch. Natürlich gab´s viele weitere Autoneuheiten wie Elektrofahrzeuge. Dazu noch ein lustiges Detail - aber neu: Das Gady-Maskottchen wurde auch vorgestellt. Unter den Gästen sah man auch noch LR Anton Lang, Distriktleiter Thomas Bischofter von Opel-Österreich, WK-Vizepräsident Karl-Heinz Dernoschegg, Bürgermeister Joachim Schnabel und Bezirksbauernkammerobmann Gerold Holler. – „Der Markt bietet immer wieder viel Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen“, ist Firmenchef Philipp Gady überzeugt.