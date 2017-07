Dieselkino Leibnitz feiert 20 Jahre

19.07.2017, 17:07 Uhr

Kinobesuch als Erlebnis

Romantische Momente

Gewinn zum Jubiläum

Trotz illegaler Downloads der Filme aus dem Internet sind die Besucherzahlen in den Kinos nach wie vor gut. "Ein Kinobesuch ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Die Leute kommen auch wegen dem Rahmenprogramm und das hat man zuhause einfach nicht", erörtert Brandner das Erfolgsrezept. So ist im Dieselkino für Spielmöglichkeiten für Jung und Alt und beste Kulinarik gesorgt. "Wir sind mit Bild- und Tonqualität auf dem neuesten Stand der Technik und auch die VIP-Sessel werden sehr gut angenommen", freut sich Brandner. Das Konzept funktioniert offensichtlich: Rund eine Million Besucher kommen pro Jahr in die neun Dieselkinos. Der meistgesehene Film in den 20 Jahren? "Der Schuh des Manitu" hat so viele Besucher ins Kino gelockt wie kein anderer. "Aber auch die Ice Age-Serie ist ein Renner. Generell sind Familienfilme echte Publikumsmagneten", weiß Wolfgang Brandner.Dass im Kino nicht nur die Filme romantisch sein können, hat sich in den letzten 20 Jahren mehrfach unter Beweis gestellt. "Es gab schon mehrere Heiratsanträge im Kino", schmunzelt Wolfgang Brandner. Dabei wurden u.a. anstatt eines Trailers die Liebesgeschichte des Paares auf die Leinwand gebracht.Anlässlich des runden Jubiläums wurde ein großes Gewinnspiel veranstaltet. Als Hauptpreise winkten eine Reise zu den Filmfestspielen nach Cannes sowie eine Vespa im Dieselkino-Design. Diese konnte nun an Karina Mauerhofer aus Pöllau bei Hartberg übergeben werden. Die Freude bei der Siegerin, die ihren Hauptpreis gemeinsam mit ihrer Familie abholte, über ihre neue Vespa war riesengroß.