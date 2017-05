"Geh ma zur Keltenrunde" in Großklein

09.05.2017, 11:50 Uhr

Abwechlsungsreiche Wanderung

Auf einer Wanderroute rund um Burgstall gibt es die Möglichkeit, sich immer wieder an kulinarischen Ständen zu stärken. Mit einem kupfernen Genusspass, der an allen Ständen zu erwerben ist und als Gutschein für kleine Kostproben gilt, können Keltenwürstl und -burger wie auch Fisch und Käse bis hin zu mehlspeisen wie der speziellen Pfingstpoganze konsumiert werden. Beim Gehöft findet keltisches Leben statt. Die Keltengruppe „Teuta Isarno“ bezieht Stellung und zaubert hallstatttzeitliches Ambiente auf den Burgstallkogel, präsentiert Kleidung und Handwerk unserer Vorfahren. Auch Brotbacken im Lehmbackofen und Ritschertkochen stehen auf dem Programm, dazu werden einheimischer Wein sowie Bier aus der Ottersbacher Bierkuchel ausgeschenkt. Das Universalmuseum Joanneum zeigt in einem Infofilm urgeschichtliches Leben. Kreative Aktivitäten für Groß und Klein des Hallstattzeitlichen Museums ergänzen den abwechslungsreichen Pfingstsonntag.