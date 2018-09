Wildonerin als Netzwerkerin ausgezeichnet

18.09.2018, 18:07 Uhr

Leibnitz : schloss seggau |Miteinander statt Nebeneinander oder gar Gegeneinander. So lässt sich die Idee des professionellen Netzwerkens zusammenfassen, wie es das BNI Unternehmerteam Klapotetz jeden Freitag lebt. "Miteinander daran arbeiten, dass Aufträge in der Region bleiben, das ist unser Ziel", so Direktor Franz Steinbauer, "Als IT Unternehmen leben wir natürlich nicht nur von regionalen Aufträgen, aber unsere Mitarbeiter leben in der Region und daher ist uns die regionale Wirtschaft schlicht wichtig." Der Erfolg gibt ihm recht: im Unternehmerteam Klapotetz werden zwischen den UnternehmerInnen monatlich Dutzende Empfehlungen ausgetauscht. Die meisten führen zu Aufträgen.

Die soeben ausgezeichnete Susanne Adamer erklärt, wie das funktioniert: "Wenn ich als Vermögensberaterin mit meinen Kunden rede, dann schauen wir ja über den Tellerrand hinaus. Oft gibt es noch ganz andere Themen, bei denen der Schuh drückt. Da sind die Menschen froh, wenn ihnen jemand einen guten Anbieter vermittelt. Und ich freue mich, wenn ich einen Unternehmerkollegen unterstützen kann."Alleine 2017 haben BNI Unternehmerteams in der Region Steiermark über 24 Millionen Euro an Umsätzen weitervermittelt - provisionsfrei. "Das sind hunderte Arbeitsplätze, die durch vermittelte Aufträge finanziert werden konnten", hält Stefan Gössler, BNI Verantwortlicher für die Steiermark, fest, "zugleich haben die UnternehmerInnen ein Umfeld, in dem sie von einander lernen und ihr Unternehmen weiter entwickeln können."Das BNI Unternehmerteam Klapotetz trifft sich Freitags im Schloss Seggau. Gäste sind herzlich willkommen. Bitte um Anmeldung unter www.bni-stmk-bgld.at/klapotetz.