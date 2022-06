Gemeinsam feiern, lachen, tanzen und spielen, Speisen aus fernen Ländern kennenlernen und miteinander ins Gespräch kommen, das erlebten die Gäste am Samstag beim Fest der Begegnung in der Waasenstraße.



LEOBEN. "Egal ob dick oder dünn, alt oder jung, groß oder klein und egal, woher jemand kommt, Toleranz und Miteinander sind ganz, ganz wichtig und das können wir heute leben", begrüßte Brigitte Schabernak von der Plattform Asylwerber Leoben die rund 100 Gäste im Pfarrgarten der Pfarre Leoben Waasen zum Fest der Begegnung 2022.

Speisen aus ganz verschiedenen Ländern konnten die Besucher am internationalen Buffet kosten.

Foto: Laura Jung

hochgeladen von Laura Jung

Zusammen mit dem Jugend- und Kulturzentrum Spektrum hatten die Ehrenamtlichen ein tolles Programm mit Livemusik von Desmond Doyle, einem internationalen Buffet, Gruppentänzen, verschiedenen Spielstationen für die Kinder sowie einer Tombola mit kleinen Preisen zusammengestellt.

Gemeinderätin Margit Keshmiri sprach ein paar Grußworte und begrüßte alle Nationen herzlich.

Foto: Laura Jung

hochgeladen von Laura Jung

Helfen, wo es nötig ist



"Wir kümmern uns um jeden, der unsere Hilfe in Anspruch nimmt", betonte Schabernak. Die Plattform Asylwerber Leoben besteht aus einer Gruppe von Freiwilligen, die ehrenamtlich Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund unterstützt. So konnten in den letzten Jahren hunderte Einzelpersonen und Familien unterstützt werden, etwa durch Deutschkurse, Übersetzungen, Arztbegleitungen, Gesprächsrunden, Patenschaften, Kostenübernahmen von Kursgebühren, Sachspendenvermittlung und vieles mehr.

Besonders die Kinder konnten sich beim Fest der Begegnung kreativ ausleben und hatten viel Spaß.

Foto: Laura Jung

hochgeladen von Laura Jung

"Wir dürfen eines nicht vergessen, niemand geht freiwillig aus seiner Heimat weg", sagte die Koordinatorin für Flüchtlingsangelegenheiten, Margit Keshmiri (SPÖ), die in Vertretung des Bürgermeisters Kurt Wallners gekommen war. Die Gemeinderätin ist selbst mit einem Iraner verheiratet und weiß um Fluchtursachen, wie Krieg, Vertreibung und Unterdrückung. "Die Menschen sollen die Unterstützung bekommen, die sie brauchen."

Deutsch lernen und kochen



An einem Infostand erläuterte Ines Peinhaupt die Arbeit der Stadt Leoben in Sachen Erstberatung und Wohnbauprojekte. Peinhaupt ist für Migrationsangelegenheiten in Leoben zuständig und stellte die Projekte „Konversationskurs – Alltagsgespräche“ und „Fusions-Kitchen“ vor. Neben Sprachkursen wird nach Anmeldung auch regelmäßig gemeinsam gekocht oder im internationalen Buchklub debattiert.

Kinder aus dem Irak, aus Syrien oder Afghanistan haben in Leoben ein neues Zuhause gefunden.

Foto: Laura Jung

hochgeladen von Laura Jung

Im LE Kompass finden Neuankömmlinge alles Wissenswerte sowie wichtige Ansprechpartner für ihre ersten Schritte in Leoben. Marian Pink stellte die Arbeit von Amnesty International am Standort Leoben vor.

Begegnungscafé am Mittwoch



Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit in der Plattform Asylwerber Leoben hat – in Form von Deutschkursen, Unterstützung bei Aktivitäten oder Veranstaltungen – der wende sich bitte an plattformasyl-leoben@gmx.at.

Jeden Mittwoch gibt es die Möglichkeit für die Leobener, direkt mit den Asylwerber:innen in Kontakt zu treten. Das Begegnungscafé findet immer von 15.30 bis 17.30 Uhr im Café DAMAS, Franz Josef-Straße 2a, 8700 Leoben, statt.