Für Musikfans wird es höchste Zeit die Kalender zu zücken: Der Sommer im Bezirk Leoben lockt mit zahlreichen Konzert-Höhepunkten. Den Beginn machen die Söhne Mannheims am 28. Mai in Trofaiach, Edmund kommt am 9. Juli, von 14. bis 16. Juli findet das Metal Festival Area 53 statt und zum krönenden Abschluss tritt Hubert von Goisern am 30. Juli auf.

LEOBEN/TROFAIACH. Von den Söhnen Mannheims und Edmund über Blind Guardian, Accept, Testament und Sepultura bis hin zu Hubert von Goisern: Eins steht fest, egal ob jung oder alt, ob Fans von Heavy Metal, Rock oder traditioneller Volksmusik, in diesem Jahr erwartet die Leobener:innen ein heißer Konzertsommer. Einer derjenigen, die es selbst kaum erwarten können, ist Veranstalter Hannes Kaufmann: "Heuer geht es endlich wieder so richtig rund. Die Vorfreude steigt!"

Besonders mit Blick auf die vergangenen beiden Jahre, in denen zahlreiche Konzerte coronabedingt abgesagt oder verschoben werden mussten, bietet der Ausblick auf die vielen Veranstaltungen in den Sommermonaten Grund zur Hoffnung.

Veranstalter Hannes Kaufmann blickt einem heißen Konzertsommer entgegen. Hier am Area 53 Festival auf dem Open-Air Areal des Veranstaltungszentrums Schladnitz in Leoben.

28. Mai: Söhne Mannheims

Den Auftakt machen am Samstag, 28. Mai, die Söhne Mannheims mit einem Konzert in der Sporthalle Trofaiach. Der Auftritt der 1995 gegründeten Band war ursprünglich für den 13. November geplant, musste dann aber aufgrund der Corona-Lage verschoben werden. Die Söhne Mannheims verstehen sich als multikulturelles Kollektiv und haben ihre Wurzeln in Simbabwe, Jamaika, Ghana, Ägypten, Italien, Polen und Deutschland. Mit Hits wie „Und wenn ein Lied“, „Das hat die Welt noch nicht gesehen“ und einem Sound zwischen Soul, Hip Hop, Rock und Reggae gelten die Söhne Mannheims als Pioniere neuer deutschsprachiger Popmusik.

Gemeinsam steht die Band für Vielfalt und gegen Rassismus, glaubt an die gute Sache und setzt sich auch dafür ein. Ihre neueste Single "Am anderen Ende der Welt" erschien am 3. Dezember 2021. Als Support erwarten die Besucher:innen die Band Tschebberwooky sowie der Trofaiacher Singer/Songwriter Schweiger.

9. Juli: Edmund

Der nächste Konzerthöhepunkt erwartet die Besucher:innen am Samstag, 9. Juli: Das niederösterreichische Duo "Edmund" ist mit seinem neuen Album "Fein" auf Tour und macht Halt im Freiluft-Veranstaltungszentrum Schladnitz in Leoben. Edmund – das sind Markus Kadensky und Roman Messner – wurden durch Titel wie "Freindschoft", "Prinzessin", "Die Blonde mitm Mittelscheitl" oder "Leiwand" bekannt und singen über Liebe, Freundschaft, gute und schlechte Zeiten, sowie die Herausforderungen des Alltags.

Mit ihrem neuen Album überzeugen die beiden Musiker einmal mehr mit einem überaus geschmackvollen Mix aus „klassischem“ Austropop und modernen Einflüssen. Als Unterstützung bringen sie die Bands Onk Lou, Pendl sowie Karmarama nach Leoben.

Edmund, das sind Roman Messner und Markus Kadensky, machen sich mit ihrem neuen Album "Fein" auf Tour.

14. bis 16. Juli: Area 53

Für alle Metal-Fans gilt es, die Tage von Donnerstag, 14. Juli, bis Samstag, 16. Juli, rot im Kalender zu markieren. In diesem Zeitraum geht in der Veranstaltungsarena Schladnitz das Area 53 Festival über die Bühne. Als Headliner konnten in diesem Jahr die Bands Blind Guardian, Accept, Testament – die als Mit-Erfinder des Trash Metal gelten – und Sepultura gewonnen werden. Weitere Infos zum Line-up findest du hier!

Insgesamt bietet das Festival-Gelände 6.000 Besucher:innen Platz. Für alle Camper:innen, die es nicht erwarten können, wurde der Anreisetag in diesem Jahr schon auf Mittwoch, 13. Juli, gelegt. "Am Area 53 herrscht eine total entspannte Atmosphäre. Das Schöne ist, dass die gemeinsame Begeisterung für die Musik wildfremde Menschen zu einer Einheit macht", schwärmt Veranstalter Hannes Kaufmann.

Das war das Area 53 Festival im vergangenen Jahr!

30. Juli: Hubert von Goisern

Ein "Urgestein der österreichischen Popkultur", wie ihn Hannes Kaufmann nennt, rundet den Konzertreigen am Samstag, 30. Juli, in VAZ Schladnitz ab. "Es gibt wohl kaum jemanden, der Hubert von Goisern nicht kennt", meint er weiter. Hubert von Goisern gilt als Erfinder des sogenannten "Alpenrock" und als einer der bedeutendsten Vertreter der "neuen Volksmusik" und konnte seit Beginn seiner musikalischen Karriere zahlreiche Projekte im Spannungsfeld zwischen Welt- und Volksmusik, zwischen Tradition und Moderne verwirklichen. Besonders erfolgreich war Hubert von Goisern in den vergangenen Jahren mit dem Hit "Brenna tuats guat", der 34 Wochen lange auf Platz 1 der österreichischen Charts war.

Auf seiner Tour präsentiert Hubert von Goisern sein 2020 erschienenes Album "Zeiten und Zeichen". Als Support konnte der gebürtige Salzburger Chris Steger gewonnen werden, der vor rund zwei Jahren als damals 16-Jähriger mit seinem ersten Song „Zefix“ einen Mega-Hit landete.

Hubert von Goisern – ein "Urgestein österreichischer Popkultur"

Tickets für die Veranstaltungen gibt es auf der Website "Band meet Band"!

