Wien, Graz und Schladming: Wenn es um Konzerte von Superstars geht, spielt Schladming längst in einer Liga mit österreichischen Großstädten. David Hasselhoff gibt am 25. März 2023 eines von nur drei Österreich-Konzerten in der WM-Stadt.

"Die Welt ist bereit, die Sau rauszulassen – da kommen das neue Album und die Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz von David Hasselhoff gerade zur rechten Zeit: ‚Party Your Hasselhoff‘ ist der mehr als passende Titel." Mit diesen Worten kündigt der steirische Veranstalter Cook Music Management die Konzerte von "The Hoff" an.

Bereit für die große Party



In diesem Jahr veröffentlicht der König des "Easy-Listening-Pop" sein neues Album und bringt ab März 2023 die große Party zurück nach Österreich: ein Live-Programm mit seinen Kulthits und den neuen Partysongs.

"Es soll eine große Party werden, eine Tour, bei der jeder mitsingen und -tanzen kann. Und ich bin davon überzeugt, dass die Menschen jetzt wieder für eine große Party bereit sind. Sie wollen ausgehen und feiern und wieder Spaß haben. Denn unglückliche Momente hatten wir im letzten Jahr genug", kündigt David Hasselhoff an.

Ob Groß oder Klein, Jung oder Alt – "The Hoff" begeistert alle gleichermaßen.

"Bewundere und verehre Schladming"



"Party Your Hasselhoff" soll eine ganz besondere Tournee werden: weltweite Hits in modernem Sound gekleidet – von David Hasselhoff neu und spannend interpretiert. Natürlich dürfen seine Kulthits dabei auch nicht fehlen.

Wie es dazu kam, dass Schladming einer der drei Veranstaltungsorte in Österreich ist, verrät Manfred Koch, Veranstalter und Sänger von Egon7: "Dies bringt meine Verbundenheit zur Steiermark mit sich. Ich toure mit meiner Band Egon7 seit 25 Jahren durch unser Land und habe in der Obersteiermark auch viele Freunde gefunden. So habe ich auch schon Rainhard Fendrich mit Didi Salmhofer in Öblarn veranstaltet. David wollte unbedingt ein drittes Konzert in Österreich und ich bewundere und verehre Schladming schon sehr lange."

Party, Konzerte und Freizeitspaß: Muss der Schritt zur "alten Normalität" jetzt erfolgen?

Noch keine konkreten Pläne für 2022



Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation sind nicht nur die Veranstalter zurückhaltender, sondern auch die Planai-Bahnen, was weitere Konzerte betrifft. "Man könnte sagen, ‚wir fahren auf Sicht‘ und beobachten die Entwicklungen in den nächsten Monaten. Größere Stadion-Konzerte werden in naher Zukunft noch kein Thema sein", betont Marketingchef Markus Zeiringer und fährt fort: "Es gibt aber freilich die eine oder andere Idee für 2022 – wir hoffen sehr, dass wir bald auch wieder musikalische Akzente setzen können."

Das Konzert von David Hasselhoff wird übrigens das einzige Open-Air auf der ganzen Europatournee sein. Abschließend stellt sich die Frage: Was dürfen sich die Besucher vom Konzert erwarten? "Party und den Kultstar schlechthin live für einen Tag in Schladming", so die prompte Antwort von Manfred Koch.

Tickets für das Konzert in Schladming sind hier erhältlich.



