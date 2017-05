Stainach-Grimming ist wieder im Titelkampf

14.05.2017, 22:12 Uhr

Landesliga, Oberliga, Unterliga, Gebietsliga, 1. Klasse Enns und Damen-Kleinfeldliga Enns auf einem Blick!

Tor: Erwin Götzenauer.300 Fans lockte das jüngste Heimspiel der zuletzt sehr konstanten Liezener ins Stadion. Und auch dieses Mal hielt die Serie von mittlerweile sechs Spielen in Serie ohne Niederlage. Die Gäste aus der Südsteiermark konnten dabei den besseren Start für sich verbuchen. Erste gut Möglichkeiten ließen sie zum Glück für den SC aus. Kurz vor der Pause nahm sich Erwin Götzenauer ein Herz, zog aufs Tor ab und brachte den SC etwas überraschend in Führung. Auch nach der Pause drückten die Gäste mehr aufs Tor, doch Dominik Derrant und Sandro Foda vergaben die besten Ausgleichsmöglichkeiten. Am Ende blieben die Grün-weißen standhaft und konnten drei hart erkämpfte Punkte verbuchen.

Es war das große Highlight der Runde, das Spitzenderby der beiden besten Oberliga-Bezirksteams. Die mehr als 400 Zuschauer freuten sich allerdings vergeblich auf viele Tore. Der Beginn war vielmehr von Härte denn von Torchancen gezeichnet, wobei die Gäste speziell nach 20 Minuten einige Mal fahrlässig mit ihren Chancen umgingen. Auch der ATV kam zu Möglichkeiten, scheiterte aber ebenfalls. Nach der Pause neutralisierten sich beiden Team mit starken Leistungen im Mittelfeld weiter, für hochkarätige Torchancen blieb da wenig Platz. Wenn die Bälle einmal in Richtung Kasten geflogen sind, zeichneten sich die Torhüter Admir Peckovic (ATV) und Robin Stiegler (SVR) mehrfach aus. So blieb es am Ende bei einem gerechten Unentschieden.Tore: Stephan Schachner, Marek Dobransky.Nächster wichtiger Sieg für den ASV im Abstiegskampf. Die Halada-Elf spielte von Beginn an stark und ging nach 26. Minuten durch ein Tor von Kapitän Stephan Schachner in Führung. Danach rettete Knittelfeld-Goalie Marco Hopf sein Team vor dem 0:2, ehe Michael Wenninger in der 39. Minute nach einer Tätlichkeit mit der roten Karte vom Platz musste. Der ASV nutzte die nummerische Überlegenheit und erhöhte via Marek Dobransky wenig später auf 0:2. Nach der Pause verwalteten die Bad Mitterndorfer den Vorsprung souverän und fuhren verdientermaßen mit drei Punkten nach Hause.Tore: Rinor Reshani (2), Christian Ritzmaier (2), Daniel Agachi, Rene Fischer; Kevin Schmidt, Sebastian Chum.Für Schladming wird die Luft in der Oberliga immer dünner. Nach der schnellen Führung der Gastgeber in der 10. Minute gelang Kevin Schmidt in der 25. Minute noch der Ausgleich. Danach allerdings spielten sich die Aichfelder in einen regelrechten Torrausch und verpassten Schladming eine hohe Niederlage. Der zweite Treffer für Schladming durch den kurz zuvro eingewechselten Sebastian Chum war nur noch Ergebniskorrektur.Tor: Christian Stangl.Das Spitzenspiel der Liga hielt, was es versprochen hatte. Der SV Stainach-Grimming startete sehr bissig und offensiv in die Partie und ging in der 16. Minute durch Christian Stangl in Führung. Danach hatten die Ennstaler einige Chancen auf das 2:0. Nach der Pause übernahmen dann die Gäste, die von knapp 100 Fans begleitet wurden, das Kommando. Speziell gegen Spielende warf Pernegg alle Kräfte nach vorne, um doch noch einen Punkt mitnehmen zu können. Doch die Stainacher Defensive rund um Routinier Christian Stangl hielt den Angriffen stand und brachte sich somit aus eigener Kraft wieder ins Titelrennen.Tor: Michael Machherndl.Spannendes Derby in Gröbming, bei dem stark ersatzgeschwächt angetretenen Gäste ihren aktuellen Erfolgslauf fortsetzen konnten. Nach dem 2:0-Sieg wegen des Narzissenfests vorgezogenen Heimspiel gegen Stanz am Dienstag, brauchte es dieses Mal aber eine gehörige Portion Glück. Der Siegestreffer fiel nämlich aus einem abgefälschten Schuss von Michael Machherndl in der 15. Minute. Danach dominierte Gröbming das Spiel, scheiterte aber bis zum Spielende aber unzählige Male an der sehr konsequent agierenden Ausseer Defensive.Auch das Derby in Admont ging rassig über die Bühne, wenngleich es dabei gänzlich an Toren fehlte. Lassing begann stark, Andre Grill, Jörg Stenitzer und Jakub Valek scheiterten aber an Admont-Keeper Claus Hartmann. Auch für die Gastgeber taten sich einige gute Möglichkeiten auf, die ungenutzt blieben. So endete ein hart umkämpftes, aber faires Derby ohne Sieger und Tore.Tore: Andreas Purgstaller, Muhammet Asan, Willi Roposch, Christoph Kurz.Die Hauser konnten den Schwung nach dem starken Derbysieg gegen Stainach nicht mitnehmen und schlitterten in die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Runden. Mit zwei Doppelschlägen, einem nach etwa 20 Minuten und einem nach Wiederbeginn, hielt Wartberg die Ennstaler deutlich auf Distanz. Zehn Minuten vor Spielende vergaben die Hauser sogar noch einen Elfmeter.Tore: Manuel Steinberger, Engelbert Zick; Miroslav Bosnjak (2), Michael Zach (Elfmeter).Auch im Kellerduell Letzter gegen Vorletzter gab es für St. Gallen keine Punkte. Dabei holte die Pretschuh-Elf zwei Mal einen Rückstand auf und kämpft beherzt. Am Ende allerdings traf Michael Zach per Elfmeter in der 88. Minute zum 2:3-Enstand für die Gäste aus dem Mürztal.Tor: Andre Müller.Zwei Punkte aus den vergangenen drei Runden. Meister sehen eigentlich anders aus, doch der WSV hat trotz der Niederlage gegen Ardning immer noch fünf Punkte Vorsprung für das Saisonfinale. Der Siegestreffer vor fast 300 Fans fiel spät. Andre Müller traf erst in der 85. Minute zum überraschenden 0:1-Endstand.Tore: Patrick Zeritsch; Michael Ahrer, Christoph Flach.Spannendes Duell in Hall. Die Gastgeber gingen in der 32. Minute in Führung, doch nach der Pause drehten die Gäste in Form der Routiniers Christoph Flach und Michael Ahrer die Partie zu ihren Gunsten. Damit wahrte Eisenerz zumindest theoretisch die Titelchancen und setzte sich etwas von Verfolger Pruggern ab.Tore: Christoph Trinker, Daniel Köll; Stefan Hintsteiner (2).Schnellstart in Pruggern. Die Gäste legten in der 4. Minute vor, die Gastgeber glichen in der 6. Minute wieder aus. Danach wurde es ruhiger und es dauerte bis zu 62. Minute, ehe die Gäste wieder vorlegten. Doch auch dieses Mal konnte Pruggern den Treffer egalisieren, wenngleich es bis zu 81. Minute dauerte.Tore: Daniel Schönleitner (2); Hilmar Flammer, Razvan Stenicica.12 gelbe Karten und ein spätes Unentschieden – dieses rassige Derby erfüllte alle Erwartungen. Daniel Schönleitner brachte Stein/Enns vor der Pause 2:0 in Führung.Die starken Gäste liefen nach der Pause zur Höchstform auf und fuhren mit einem Punkt nach Hause. Das entscheidende 2:2 durch Razvan Stenicica fiel in der 92. Minute.Tore: Fabian Auer; Christoph Daum.86 Minuten lang führten die Gäste, die bereits in der 4. Minute in Führung gingen. Doch in der 90. Minute hatte der eingewechselte Fabian Auer seinen großen Auftritt und sicherte seinem Team noch einen Punkt.Tore: Dominik Wieser, Fabio Perali; Antonio Solaja.Rassiges Kellerderby in der Ramsau. Vor 250 Zuschauern brachte Antonio Solaja die Gäste in der 13. Minute in Führung. Zwei Minuten später glich Dominik Wieser per Freistoßtreffer aus. In der 20. Minute hatte dann Stürmer Fabio Perali seinen großen Auftritt. Er traf zum 2:1 und dieser Stand sollte sich bis zum Spielende nicht mehr ändern.Tore: Stefan Steiner (2), Darko Kozul; Benjamin Hadzic (5), Dominik Presul (2), Anes Imamovic, Adrian Durmisevic, Patrick Tschernitz.Bereits nach wenigen Sekunden trafen die Gäste zum ersten Mal. Bis zur Pause ging das lustige Preisschießen auf das Tor der Gastgeber weiter. Erst in der zweiten Spielhälfte erfing sich Radmer, konnte aber freilich nichts mehr gegen das hohe Debakel machen. Die SG Liezen ist somit weiterhin drei Punkte vor Gaishorn und hat nun auch das Defizit in punkto Tordifferenz ausgeglichen.Tore: Raphael Wöhrer (2), Lukas Staudacher (2, 1 Elfmeter), Johannes Müller; David Wieser.Mit zwei Treffern in den Minuten drei und acht brachte Raphael Wöhrer Gaishorn früh 2:0 in Führung. Trotz des schnellen Anschlusstreffers der Gäste war der Sieg danach nie mehr in Gefahr. Gaishorn bleibt der SG damit auf den Fersen.Tore: Juro Bilobrk, Mirko Blazevic; Lukas Podsednik.Etwas überraschend holte sich Stainach II im Derby gegen Wörschach einen knappen Sieg. Wörschach ging in der 9. Minute durch einen Freistoßtreffer von Lukas Podsednik in Führung, doch nach der Pause übernahmen die Gastgeber das Kommando. Der Siegestreffer durch Mirko Blazevic fiel in der 70. Minute ebenfalls aus einem Freistoß.Tore: Michael Ebenschweiger-Stöckl, Sebastian Gruber (Elfmeter); Tamas Csemez.Tauplitz führte nach einer halben Stunde, St. Martin glich kurz vor der Pause aus. Nach einem Foul von Tauplitz Keeper und Spielertrainer Lukas Schachner gab es in der 52. Minute Elfmeteralarm im Tauplitzer Strafraum. Sebastian Gruber verwandelte zum 2:1-Siegestreffer.FC Ausseerland – SV Aigen 17:0.SV Pruggern – Tus Gröbming 0:3SV Aigen – SG Ramsau/Pichl-M. 1:1