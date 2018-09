Liezen startet bürgerorientierte Innenstadtentwicklung

19.09.2018, 14:29 Uhr

In den nächsten Tagen werden an alle Haushalte der Stadtgemeinde Liezen Fragebögen zu einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage zugestellt.

Erhöhte Lebensqualität

Masterplan soll bis 2019 stehen

Bürgerorientierter Vorgang

In dieser ersten Umfrage werden vorerst allgemeine Themen zur zukünftigen Stadtentwicklung abgefragt. Damit fällt der Startschuss für einen umfassenden Innenstadtentwicklungs-Prozess, wo die Bevölkerung in die einzelnen Phasen aktiv eingebunden wird.Im Rahmen dieser Bürgerbeteiligung sollen die möglichen Chancen für die Zukunft der Liezener Innenstadt als attraktiver Standort mit klarer Positionierung herausgefiltert und umgesetzt werden. Die Verbesserung der Lebens-, Wohn-, Freizeit-, Tourismus-, Aufenthalts- und Wirtschaftsqualität, mit dem Motto "Lebens- und Wirtschaftsraum gemeinsam gestalten – meine Innenstadt Liezen" ist dabei die Hauptzielsetzung.Die Stadt Liezen hat diesen Entwicklungs- und Planungsprozess ins Leben gerufen, um speziell dem Stadtzentrum ein neues Profil zu verpassen. Ein Profil, mit dem sich die Bevölkerung identifizieren soll und das für Lebensqualität stehen soll.Die diversen Interessensgruppen werden von Beginn an in den Gemeinschaftsprozess einbezogen. Es gilt der Grundsatz: „Betroffene motivierten und zu aktiven Beteiligten machen”, betont Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner in diesem Zusammenhang.Als Projektverantwortlicher ergänzt Vizebürgermeister Stefan Wasmer: „Diese Bevölkerungsumfrage bildet die Basis für die weitere Arbeit unserer Innenstadtentwicklung betreffend, dessen Titel im Übrigen „Zukunft(s).Raum.Innenstadt“ ist. Mithilfe dieser Umfrageergebnisse werden wir in einer Arbeitsgruppe die Fortsetzung des bestehenden Leitbildes für unsere Stadt schreiben. Danach werden die Themenfelder in kleineren, ergebnisorientierten Fokusgruppen bearbeitet. Geplant ist im laufenden Projekt noch vertiefende Befragungen zu Spezialthemen durchzuführen. Das erste übergeordnete Ziel ist ein Masterplan, der konkrete Entwicklungsansätze und Handlungsfelder klar und übersichtlich darstellt. Dieser soll Ende 2019 fertiggestellt sein“.„Durch diese bürgerorientierte Vorgangsweise wird eine starke Identifikation der Bevölkerung und der zahlreichen Interessengruppen mit dem gemeinsamen Zukunftsvorhaben „Attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum Innenstadt” angestrebt. Denn nur ein starkes Miteinander wird den Erfolg dieses Entwicklungsprozesses garantieren“, ist sich Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner sicher.