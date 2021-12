Ein 19-Jähriger kam am gestrigen Dienstagvormittag, 21. Dezember, mit seinen Schiern von der präparierten Piste ab und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann erlitt tödliche Verletzungen.

Gemeinsam mit zwei Freunden im Alter von 18 und 19 Jahren beabsichtigte der 19-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld am Dienstag einen Schitag im Schigebiet Stuhleck zu verbringen. Gegen 9.30 Uhr waren die drei jungen Oststeirer bei Schönwetter und idealen Sichtbedingungen auf der Stuhleckabfahrt (Piste Nr. 1), etwa 100 Meter unterhalb der „Schweigerhütte“, in Richtung Tal unterwegs. Als der 19-Jährige kurze Schwünge am rechten Rand der präparierten Piste absolvierte, kam er plötzlich mit seinen Alpin-Schiern ohne Fremdbeteiligung zu Sturz. In Folge dessen stürzte er von der Piste in das angrenzende Waldstück. Dort prallte er offenbar mit dem Kopf gegen eine Baumwurzel und blieb bewusstlos neben dem Baum liegen.

Seine beiden Freunde leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Rettungskräfte der örtlichen Pistenrettung sowie ein Team des Notarzthubschraubers „Christophorus 3“ übernahmen in der Folge die Reanimationsmaßnahmen. Mehr als eine Stunde kämpften die Retter um das Leben des Mannes. Für den 19-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Trotz angemessener Schi- und Schutzausrüstung (Helm, Rückenprotektoren) erlag der junge Wintersportler noch an der Unfallstelle seinen schweren Kopf- bzw. Halsverletzungen.

Beamte der Alpinpolizei Hochsteiermark übernahmen in der Folge die Ermittlungen an der Unfallstelle. Dabei konnten keine Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden erhoben werden. Eine etwaige Alkoholisierung konnte ebenso nicht erhoben werden.

Die beiden Freunde sowie Angehörige des Verstorbenen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.



