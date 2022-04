Eine 63-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag rutschte Montagmittag bei einer Wanderung vom Veitscher Ölberg in St. Barbara aus und erlitt eine schwere Fußverletzung.



ST. BARBARA. Eine 63-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag stürzte heute gegen 11 Uhr beim Abstieg vom Veitscher Ölberg schwer. Sie wollte vom Pilgerkreuz in Richtung Dorf Veitsch absteigen, als sie plötzlich ausrutschte, stürzte und sich schwer am rechten Fuß verletzte.

Hubschrauber angefordert

Die 63-Jährige wurde von Mitgliedern der Bergrettung Veitsch sowie der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Veitsch und der Betriebsfeuerwehr RHI Veitsch erstversorgt und danach mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Hochsteiermark nach Bruck an der Mur geflogen.

