Im Juni des vergangenen Jahres erfolgte der Spatenstich beim Generationenhaus in der Kindberger Hauptstraße. Bürgermeister Christian Sander bezeichnete das Projekt, welches aus einer Kinderkrippe und einem Betreuten Wohnen besteht, damals als "eine Baustelle, die die Zukunft bereitet". Im September soll die Baustelle ein Ende finden und die Zukunft beginnen.

Freude bei allen Beteiligten herrschte beim Spatenstich im vergangenen Sommer.

Foto: Hofbauer

hochgeladen von Bernhard Hofbauer

Kinderkrippe in Betrieb

Die Kinderkrippe im hinteren Areal des Geländes ist bereits seit vergangenem September in Betrieb und wird sehr gut angenommen. "Es gibt weit mehr Anfragen als verfügbare Plätze", berichtet Karl Trummer, der als Geschäftsführer der Silver Living Gruppe gemeinsam mit der Bauherrengemeinschaft für die Bau- und Projektbetreuung verantwortlich ist. Betreut wird die Kinderkrippe von der Volkshilfe Mürzzuschlag. Mit September steht dann auch der Einzug der älteren Generation an. In der Villa, die im Jahr 1903 errichtet wurde, entstehen 13 Wohnungen (40 bis 56 Quadratmeter) mit Betreuungsleistung.

Generationen-Wohnen

"Einerseits gewinnt diese Villa aus der Jahrhundertwende durch die zentrale Lage mit ausgezeichneter Nahversorgung, andererseits besticht sie durch die umliegende Natur der grünen Steiermark. Zum Generationen-Wohnen ist zu sagen, es handelt sich um eine Kombination von Nutzern unterschiedlichen Alters als Ersatz für das Großfamilien-Wohnmodell. In ein und derselben Immobilie finden sich in diesem Fall eine Kinderkrippe und Wohnungen für ältere Menschen in Form einer Betreuten Wohnanlage. Jüngere wie ältere Menschen können hier nachhaltig voneinander profitieren, sie können sich treffen und gemeinsam etwas unternehmen oder füreinander da sein", erklärt Karl Trummer die Idee hinter dem Projekt. Zur Förderung der Gemeinschaft unter den Senioren gibt es am Areal der Hauptstraße 10-14 Freiflächen wie einen einladenden Gemeinschaftsraum und einen Gemeinschaftsgarten. Darüber hinaus gibt es eine Freispielfläche für die Kinderkrippenkinder. Der Vermarktungsprozess der Wohneinheiten hat bereits begonnen. Interessenten können sich unter 0800/252231 oder office@service-wohnen.at melden.