Seit vorigen Montag bereiten sich die KSV-Fußballer auf die Frühjahressaison in der 2. Liga vor. Künftig müssen die Kapfenberger auf Abwehrchef Mario Cetina, Mohamed Cherif, Paul Komolafe und Elias Atiabou verzichten, die allesamt den Verein verlassen haben. Olivier N´Zi steht auf dem Wunschzettel anderer Klubs und könnte ebenfalls wechseln. Beim Trainingsauftakt neu dabei waren mit dem 21-jährigen Nemanja Zikic (von Wals-Grünau) und dem 20-jährigen Anel Selimoski (vom FAC) zwei Mittelfeldspieler. Nach sechsmonatiger Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses steht Martin Gschiel wieder im Training. Stefan Kordic (ebenfalls Kreuzbandriss) wird Ende Jänner wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Ziel ist der Klassenerhalt

„Wir haben viel Arbeit vor uns, denn wir wollen im Frühjahr offensiver spielen und mutiger auftreten“, erklärte KSV-Cheftreiner Vlado Petrovic, der den Klassenerhalt als klares Ziel ausgegeben hat: „Wir möchten so früh wie möglich den Liga-Verbleib sichern. Damit wir das schaffen, müssen wir in der Vorbereitung eine gute Basis legen.“ Bis zum Saisonstart am 18. Februar sind acht Testspiele und ein Trainingslager geplant. Am Freitag (18 Uhr) geht es auf dem Kunstrasen im Fekete-Stadion gegen Kalsdorf. Am Dienstag, dem 25. Jänner, ist ein prestigeträchtiger Test gegen den DSV Leoben geplant.