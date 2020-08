Jeden Freitag lädt Judenburg zum Flanieren, Gustieren und Genießen in die Innenstadt ein.



Gastgartenfeeling und Livemusik in der Judenburger Innenstadt lässt die Besucher auch in Corona-Zeiten aufleben. Einige Blitzlichter vom letzten Freitag finden Sie in der Bildergalerie im Anhang. Chillen kann man in der Judenburger Innenstadt auch noch an den nächsten beiden Freitagen bei den Summer Vibes. Man darf gespannt sein, was das Stadtmarketing für den Herbst plant. Heinz Mitteregger will noch nichts verraten. Mit dem Besucher-Echo auf die Summer Vibes ist der Citymanager aber sehr zufrieden. "Wir werden das im nächsten Jahr sicher fortsetzen", so Mitteregger.