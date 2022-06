Warum schwitzen wir? Und warum riecht unser Schweiß? Und wusstest du, dass die Stärke des Geruchs in der Einheit OLF bemessen wird? Die Antworten hat Meinbezirk.at. Zusätzlich gibt es noch ein paar Tipps und Tricks gegen die Hitze.

STEIERMARK. Im Sommer folgt eine Hitzewelle der nächsten und viele kommen ins Schwitzen. Die warme Luft staut sich in der Wohnung, im Büro und in den Öffis. Durch die Selbstregulierung des Körper fangen wir an zu schwitzen. Dadurch entsteht oft eine Geruchsbelästigung. Doch wusstest du, dass es eine Einheit gibt, in der Geruch gemessen wird?

Die Geruchseinheit Olf

Ein OLF ist die Einheit für den Geruch. Somit beschreibt 1 OLF die Geruchsbelastung einer erwachsenen Person mit einem Hygienestandard von 0,7 Bädern pro Tag, 1,8 m² Hautoberfläche und bei sitzender Tätigkeit. Daher entspricht:

eine ruhende Person 1,0 OLF,

1,0 OLF, ein starker Raucher hingegen 25 OLF,

Sportlerinnen und Sportler nach dem Training 30 OLF,

eine Gummidichtung 0,6 OLF.

Warum riechen wir?

Der Schweiß dient der Erzeugung von Verdunstungskälte und damit der Thermoregulation des Organismus. Allerdings ist er nahezu geruchlos. Der Schweißgeruch entsteht erst, wenn unsere Hautbakterien beginnen, den Schweiß zu zersetzen. Die Duftwahrnehmung ist allerdings bei jedem Menschen anders. Es entsteht somit eine subjektive Wahrnehmung von Geruchsbelästigung. Die Faustregel lautet allerdings: Wenn es mehrere Personen stört, dann ist es eine Belästigung.

Schwitzen ist ein natürlicher Schutzmechanismus des Körpers.

Foto: Pixabay

Warum schwitzen wir?

Die Hitze belastet unseren Körper bzw. unseren Organismus. Je länger sich die warmen Temperaturen auf hohem Niveau halten, desto weniger kann unser Körper entspannen. Denn er versucht die Kerntemperatur für uns zu regeln. Ein wichtiger Bestandteil in diesem Prozess ist das Schwitzen. Durch die Abgabe von übermäßiger Wärme reguliert er die Temperatur.

Info Tipps der Einsatzkräfte gegen die Hitze:

- Viel Wasser trinken (2 - 3 Liter)

- Alkohol sowie stark zucker- und koffeinhaltige Getränke meiden

- Lockere Kleidung und Kopfbedeckung tragen

- Kühle Räume aufsuchen

- Körperliche Anstrengung meiden oder in die Morgen- sowie Abendstunden verlegen

- Räume lüften



