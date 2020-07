Andreas Gabalier und Flying Bulls sorgen im Vorfeld der Königsklasse für Programm.

SPIELBERG. Dort, wo der "Grand Prix von Österreich" vergangene Woche aufgehört hat, knüpft nun der "Große Preis der Steiermark" nahtlos an. Schon beim Qualifying am Samstag lag gehörig Spannung in der Luft. In der Wasserschlacht von Spielberg hat sich Weltmeister Lewis Hamilton überlegen die Pole Position gesichert. Die Jungstars Max Verstappen und Carlos Sainz befinden sich in Lauerposition.

Erneut sind also am Renntag spektakuläre Bilder vom Red Bull Ring garantiert. Und das schon, bevor das Rennen überhaupt startet. Im Vorfeld wird Volks-Rock´n´Roller Andreas Gabalier die steirische Landeshymne vom Podest schmettern. Kurz darauf ziehen die Flying Bulls wieder ihre spektakuläre Flugshow über dem Himmel des Murtals durch.

Im Vorfeld hat Dario Costa, Mitglied der Flying Bulls und ehemaliger Airrace-Pilot, sich in sein Rennflugzeug gesetzt und die 4,3 Kilometer lange Strecke in der Luft absolviert. „Für so einen Flug über einer Rennstrecke gibt es keine bessere Location als den Red Bull Ring. Die großen Höhenunterschiede und die Lage in der schönen Landschaft machen seine Einzigartigkeit aus. Was Tiefflüge angeht, war es das Herausforderndste, was ich je gemacht habe.“ Auch diese spektakulären Bilder werden vor dem Formel 1-Start gezeigt.