Bezirksversammlung des Roten Kreuzes Judenburg

14.05.2017, 18:05 Uhr

Organisatorische Veränderungen wird es bereits in nächster Zeit in der Bezirksstelle Judenburg des Roten Kreuzes geben. Dessen bisheriger Leiter Karl Lechner steht vor dem Gang in die Pension, seine Agenden wird der Murauer Michael Grabuschnig übernehmen. Er soll – so ist vorgesehen – künftig die beiden Bezirksstellen Murau und Judenburg unter Wahrung der größtmöglichen Selbständigkeit beider Bezirke leiten. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.