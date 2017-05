Murtal: Große Aufregung rund um das Jungmusiker-Leistungsabzeichen

01.05.2017, 13:58 Uhr

Das Lampenfieber war groß und vielen war die Aufregung anzumerken. Schließlich ging’s am vergangenen Samstag um etwas Außergewöhnliches – das Leistungsabzeichen des Steiermärkischen Blasmusikverbandes, das mehr als nur eine Standortbestimmung darstellt. „Wer dieses Leistungsabzeichen erwirbt, beweist nicht nur seine enge Verbundenheit mit den Musikkapellen sondern unterstreicht auch seine Bereitschaft, das instrumentale Können zu verbessern“, betonte Musiker-Bezirksobmann Reinhard Bauer, der gemeinsam mit Bezirkskapellmeister Herbert Bauer in der Aula der Musikschule Zeltweg einen anstrengenden Prüfungstag mit der Überreichung der Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze und Silber beschließen konnte. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.