Autohaus Kaiser - der VW-Spezialist lud zum Jubiläum

09.10.2017, 14:55 Uhr

50 Jahre gaben vor kurzem auch beim Autohaus Kaiser in Neumarkt allen Grund zur Freude. Zu diesem Anlass lud das Team rund um Johann Kaiser zur großen Feier am 07. Oktober auf das Firmengelände.

- Zahlreiche, zum Teil langjährige Kunden folgten der persönlichen Einladung des Teams. Sie nutzten das perfekte Wetter um in Erinnerungenzu schwelgen und sich mittels einem Frühschoppen des Musikvereins St. Marein verwöhnen zu lassen. Für die entsprechenden Gaumenfreuden war durch die Fleischerei Krenn, sowie das Cafe-Pub Schwarzer Adler bestens gesorgt.Das man sich bei einer solch langen Firmengeschichte einen entsprechenden Kundenstock aufgebaut hat, ist klar. Das aber auch so viele dieser besagten Kunden der Einladung zur Jubiläumsfeier folgten, ist schon etwas ganz besonderes und zeugt von hoher Kundenzufriedenheit. Dafür und für die familiäre Unterstützung bedankte sich nach dem Frühschoppen Johann Kaiser in einer kleinen, persönlichen Rede bevor es entspannt mit der Musik von den Kulmer Buam weiterging.

Zu späterer Stunde wurde die Feierlichkeit mit einem Jazzabend als krönenden Höhepunkt beendet und es darf auf weitere 50 Jahre gehofft werden.Einen Bericht über diese Veranstaltung und einen Einblick auf das Unternehmen selbst finden Sie in der kommenden Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.