27.04.2017, 16:36 Uhr

Schaubrauerei Murau präsentiert sich ab sofort als Erlebniswelt.

Alle Sinne

MURAU. Mit einem Krügerl Bier in der Hand wird es gleich geselliger. Der beste Beweis war am Mittwoch die Eröffnung der neuen Schaubrauerei in Murau. Der Schmäh rannte dabei gewaltig. Beispiel gefällig? "Mit dem Geld hätten wir elf Meter und 19 Zentimeter der Unterflurtrasse von St. Georgen bauen können“, berichtete Geschäftsführerlaunig über die Investition.Ab sofort kann man in Murau Bier mit allen Sinnen genießen: Gäste können Bieraromen riechen, dem Brauvorgang lauschen, die Rohstoffe fühlen, beim Brauen zuschauen und natürlich das Murauer Bier kosten. Bis August soll zudem in Murau noch eine Bierapotheke als Zusatzangebot entstehen. So will man künftig jährlich 25.000 Besucher anlocken.

Innovationsgeist

Tradition

Mit der Eröffnung wurde die Schaubrauerei als 55. Mitglied in die "Erlebniswelt Wirtschaft" eingegliedert. Dabei hatte auch Neo-Landesrätinihren ersten Auftritt. Sie lobte den Innovationsgeist des "Vorzeigeunternehmens" Murauer Bier.Seit über 500 Jahren wird in Murau schon Bier gebraut. Derzeit beschäftigt die Brauerei rund 180 Mitarbeiter und produziert damit jährlich rund 280.000 Hektoliter Bier. So werden stündlich 30.000 Flaschen und bis zu 180 Fässer befüllt. Am Freitag, dem 28. April, gibt es von 10 bis 15 Uhr einen Tag der offenen Tür in der Schaubrauerei.