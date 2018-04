Joboffensive war ein voller Erfolg

25.04.2018, 12:51 Uhr

50 neue Mitarbeiter sind in der Zellstoff Pöls AG angekommen.

Dimension

PÖLS-OBERKURZHEIM. Mit einer groß angelegten Personalkampagne hat die Zellstoff Pöls AG im Frühjahr in der Region für Aufsehen gesorgt. Die Joboffensive ist mittlerweile beendet, wie das Unternehmen mitteilt. Mit 50 neuen Mitarbeitern wurde ein "starker Impuls" im Murtal gesetzt."Damit starten wir in die nächste Dimension. Wir bekommen positives Feedback von unseren Kunden über den Ausbau unserer Kapazitäten", freut sich Ingrid Gruber, CFO (kaufmännische Leiterin) der Zellstoff Pöls AG. Rund 130 Millionen Euro werden in eine neue Papiermaschine investiert, diese soll Mitte 2019 in Betrieb gehen.

Trend

Bewerbung

Damit können künftig rund 100.000 Tonnen Kraftpapier zusätzlich produziert werden. Deshalb auch die Aufstockung beim Personal. "Außerdem erleben wir gerade weltweit den Trend, dass Plastik durch Papier ersetzt wird", erklärt CEO (Geschäftsführer) Andreas Vogel. Marktanalysen hätten ein starkes Wachstum prognostiziert.Über 150 Bewerbungsgespräche wurden in den letzten Wochen in Pöls geführt, daraus resultierten die 50 Neueinstellungen. "Was mich besonders freut ist, dass sich darunter neun Frauen befinden", sagt Gruber. Die Gesamtanzahl der Beschäftigten in der Zellstoff Pöls AG sei mittlerweile auf rund 500 gestiegen.