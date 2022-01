Im zweiten Teil unserer Serie „Unterhaus-Legenden“ blickt Torhüter-Legende Helmut Dirnberger auf seine Karriere zurück. Mit 55 Jahren versucht das Orter Urgestein nach wie vor - sofern er gebraucht wird - das Tor des TSV Ort sauber zu halten.

ORT IM INNKREIS. Als achtjähriger Junge begann Helmut Dirnberger beim TSV Ort mit dem Fußballspielen. Heute, mit mittlerweile 55 Jahren, macht er das noch immer. Das Orter Urgestein war bis auf drei Jahre, die er beim Erzrivalen in St. Martin verbrachte, dem TSV immer treu. „Bis zu meinem 40. Lebensjahr war ich meistens die Nummer eins im Tor, danach spielte ich in der Reserve und musste immer wieder mal in der Kampfmannschaft aushelfen“, sagt der dreifache Vater. Das war auch noch in der letzten Saison der Fall, als die beiden Stammtorhüter verletzungsbedingt ausfielen. „Für mich ist das kein Problem. Wenn mich der Verein braucht, bin ich bereit und helfe gerne. Im Herbst war ich noch bei vier Reservespielen im Einsatz“, sagt Dirnberger, der sich allerdings nicht mehr bei jeden Wetterbedingungen motivieren kann. „Im Sommer bei rund 35 Grad muss ich in meinem Alter nicht mehr unbedingt auf dem Platz stehen“, sagt das Urgestein mit einem Lächeln. Im Fußballtraining trifft man Dirnberger nicht mehr. Er mache sein eigenes Training und fühle sich auch mit 55 Jahren noch fit, so die Torhüter-Legende.

„Der Meistertitel war mein größter Erfolg“

Seinen größten sportlichen Erfolg feierte der stets freundliche Orter in der Saison 1996/97. Damals gelang ihm mit dem TSV Ort der Aufstieg in die 1. Klasse. „Ich habe mit all meinen Freunden zusammengespielt. Das war ein echt tolles Jahr. Die meisten von ihnen haben sich später mit Mitte 30 vom Fußball verabschiedet, ich bin 2022 noch immer da“, scherzt Dirnberger, der sich gerne an die gemeinsamen Stunden beim Vereinswirt „Gasthaus Mayrhofer“ zurückerinnert. Dort feierte der TSV seine Erfolge, aber auch die bitteren Niederlagen wurden bei der „Monika“ besprochen. Das Gasthaus gibt es seit 2020 nicht mehr – Dirnberger ist noch immer am Platz.

