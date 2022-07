Genug geschwitzt – hoch die Hände, Wochenende! Bevor die Kulis fallen und die Korken knallen, sollte man sich aber noch unseren Tagesrückblick genehmigen. Dieser ist wanderlustig, leicht "verstrahlt", unterhaltsam und erspart ärgerliche Wartezeiten.

STEIERMARK. MeinBezirk.at macht dich rechtzeitig vor dem Wochenende zum Bergfex. Wer lieber am "Boden" bleibt, kann ja im Wohnzimmer nach radioaktivem Radon suchen. Wow – die Airpower erlitt beinahe einen akuten Programmüberschuss. In Trofaiach West fährt man ohnehin lieber Fahrrad. Kirche zum "Erlesen" kredenzt der Pfarrer den Feldbachern – in Birkfeld bevorzugte man Augenschmaus und Popcorn bei der MeinBezirk.at-Sommerkino-Reihe. Und sonst so? Wettmannstätten bereitet sich auf Totalsperren vor, während man in Voitsberg rekordverdächtig gute Jobchancen hat. Spitzenmäßig beschleunigt der Frohnleitner Lucas Schlegl in seinem Kart. Kein Wunder, will er sicher schnell ins Bad. Aber jetzt runter vom Gas, ist ja schließlich gleich Wochenende...

Das solltest du bei einer Wanderung beachten

Radioaktives Radon in der Wohnung aufspüren

Die Airpower hat ein "Luxusproblem"

Fahrradstraße in Trofaiach West als Pilotprojekt

Die Stadtpfarrkirche in Buchform als Geschenk

Perfektes Wetter beim Sommerkino in Birkfeld

Brückensanierungen in Wettmannstätten: Totalsperre in den Sommerferien

Enorme Nachfrage an Arbeitskräften

Kart: Lucas Schlegl gibt wieder Gas