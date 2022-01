Mit dem Jahreswechsel hat es auch eine Wechsel an der Spitze der Volkskultur Steiermark, einer Tochtergesellschaft des Landes Steiermark gegeben. Simon Koiner übernimmt die Geschäftsführung von Monika Primas.

STEIERMARK. Steirisches Heimatwerk, Steirisches Volksliedarchiv, Konzeption und Organisation und Durchführung von Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen sowie die Leitung der Beratungs- und Servicestelle für volkskulturelle Kulturarbeit und die Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit mit und für die volkskulturellen Verbände der Steiermark – all dies liegt in der Verantwortung der Volkskultur Steiermark GmbH, die ab dem 1. Jänner mit Simon Koiner einen neuen Geschäftsführer hat. Koiner ist unter 18 eingereichten Bewerbungen und einem Hearing als bestgeeignetster Kandidat hervorgegangen. Die Bestellung erfolgt befristet auf fünf Jahre. Simon Koiner folgt in dieser Funktion Monika Primas nach, die die Geschäfte der Volkskultur Steiermark GmbH seit 2011 geführt hat.

"Traditionen erlebbar machen"

Der 30-jährige Jurist war zuletzt als Referent im Büro von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer tätig. Dort verantwortete er unter anderem die Fachbereiche Kultur und Volkskultur und hat über mehrere Jahre, in denen Landeshauptmann Schützenhöfer ihr Eigentümervertreter war, direkt mit der Volkskultur Steiermark GmbH zusammengearbeitet. Auch den Eingliederungsprozess des Freilichtmuseums Stübing in die Universalmuseum Joanneum GmbH hat er entscheidend betreut und sich sowohl dabei, als auch rund um die Organisation steirischer Vorsitzführungen in der Landeshauptleute-Konferenz, umfangreiche Expertise im Bereich Projektmanagement angeeignet.

„Eine exzellente Wahl für das Unternehmen und die steirische Volkskultur insgesamt" (LR Christopher Drexler)

"Schon die ersten Gespräche, die wir in den vergangenen Wochen über seine Vorhaben für die Arbeit an der Spitze der Volkskultur Steiermark GmbH führen konnten, haben für mich unterstrichen: Mit Simon Koiner wurde eine exzellente Wahl getroffen. Und zwar sowohl für das Unternehmen selbst, als auch für die steirische Volkskultur insgesamt", freut sich Kulturlandesrat Christopher Drexler auf die Zusammenarbeit. "Monika Primas möchte ich für ihre Arbeit, ihr Engagement und ihre Leistungen in den vergangenen Jahren an der Spitze der Volkskultur Steiermark GmbH herzlich danken", so Drexler.

Simon Koiner möchte in seiner neuen Funktion besonders "Traditionen auch für junge Menschen zeitgemäß interpretieren und erlebbar machen." Er werde seine Leidenschaft für die steirische Kultur und das Brauchtum einbringen, um die Volkskultur mit neuen Ideen weiterzuentwickeln und sie noch stärker im steirischen Kulturleben zu verankern und zu vernetzen."

Mehr zum Thema Kultur in der Steiermark:

Die Volkskultur wird in der Steiermark immer mehr wertgeschätzt