Die steirischen Elementarpädagoginnen und -pädagogen haben heute anläßlich eine Aktionstags einmal mehr auf die längst überfälligen Änderungen im Betreuungsschlüssel sowie den akuten Personalmangel aufmerksam gemacht. Quer durch die Steiermark waren die Großen im Interesse der Kleinen – und auch in ihrem Interesse – laut.

STEIERMARK. Das Thema ist nicht neu und die Problematik schwelt schon lange, schon lange vor der Pandemie: zu viele Kinder für zu wenig Betreuerinnen, Betreuer, Pädagoginnen und Pädagogen, zu geringe Entlohnung, was zu einem unattraktiven Berufsbild und weiterer Personalknappheit führt. Vor diesem Hintergrund hat in der Steiermark die Initiative für elementare Bildung (IfeB), der Steirische Berufsverband für Elementarpädagogik und #kinderbrauchenprofis wieder zu einer gemeinsamen Aktion auf gerufen.

Ausgehend von einer kurzen Kundgebung am Grazer Hauptplatz haben zwischen 15 und 17 Uhr verschiedene Aktionen in der Grazer Innenstadt stattgefunden. Und auch in anderen Bezirksstädten gab es Kundgebungen. Als Bild nach außen wurde dabei folgende Botschaft transportiert: Je zwei Erwachsene, dazwischen auf eine Schnur gespannt 25 Kinder aus Karton. Denn das ist immer noch die Realität in der Steiermark: In Kindergärten sind nur 2 Erwachsene (1 Pädagog:in, 1 Betreuer:in) für 25 Kinder verantwortlich.

"2 + 25 = zu viel!"

So lautet das Motto unserer Aktion“, sagt Judith Ernst von IfeB. „Nach unserer Petition im Juni und der Demonstration im November 2021 ist es nach wie vor notwendig, auf die Wichtigkeit unserer Forderungen hinzuweisen, unter anderem um dem akuten Personalmangel entgegenzuwirken.“ Max Werschitz von #kinderbrauchenprofis ergänzt: „Die politisch Verantwortlichen machen nun – sehr verspätet – erste Versprechungen. Aber Papier ist bekanntlich geduldig, wir sind es nicht mehr." Auch Alexandra Obendrauf, Obfrau des Steirischen Berufsverbandes für Elementarpädagogik, schlägt in dieselbe Kerbe: „Wir wollen endlich Taten sehen! Und zwar mehr als akute Schadensbegrenzung, wir brauchen verbindliche Pläne für langfristige Reformen. Das Personal ist an der Leistungsgrenze!“

Kinder brauchen Profis – und davon möglichst bald mehr: So einer der Forderungen der Elementarpädagoginnen und -pädagogen.

Foto: Unsplash

hochgeladen von Andrea Sittinger

Neben dieser steirischen Aktion sind die drei Organisationen an einem langfristigen bundesländerübergreifenden Projekt beteiligt, das ebenfalls rund um den Tag der Elementarbildung 2022 veröffentlicht wird: "Elementar! Die beste Bildung aller Zeiten" präsentiert wissenschaftlich fundiert die 7 wichtigsten notwendigen Verbesserungen für die elementare Bildung in Österreich. Auf www.elementarbildung.at finden sich dazu unter anderem ein Folder und eine begleitende Broschüre.

