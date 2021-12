Gerade das Weihnachtsfest ist für obdachlose Menschen eine besonders schwierige Zeit. Traditionell gibt es daher ein kleines Weihnachtsgeschenk für Betroffene vom Sozialressort des Land Steiermark. Dieses Jahr werden 20 Euro Gutscheine für Lebensmittel verteilt.

STEIERMARK. Insgesamt werden auf diese Weise Gutscheine im Wert von knapp 28.000 Euro ab Beginn dieser Woche verschenkt.

„Damit leisten wir einen kleinen Beitrag, um auch Menschen ohne eigenem Zuhause eine kleine Freude zu Weihnachten zu bereiten", unterstreicht Soziallandesrätin Doris Kampus.

Ausgabe über Obdachloseneinrichtungen

An der Weihnachtsaktion sind 21 Einrichtungen der Wohnungslosen- und Obdachlosenhilfe in der Steiermark - vom Caritas Schlupfhaus bis zur mobile Sozialarbeit der Stadt Graz - beteiligt. Die Gutscheine werden aus dem Sozialbudget des Landes Steiermark finanziert und in diesen Einrichtungen an Betroffene weitergegeben.

Die Weihnachtsgutscheine für wohnungslose Menschen sind Soziallandesrätin Doris Kampus ein großes Anliegen.

Die Soziallandesrätin verweist zudem darauf, dass in der Steiermark niemand den Winter auf der Straße verbringen müsse. Das sei gerade in Zeiten der Corona-Pandemie besonders wichtig. In den Notschlafstellen werden besondere Schutzmaßnahmen für die Versorge von Verdachts- und Erkrankungsfällen getroffen.

4 Millionen Euro für Wohnungslose

Gemeinsam mit zahlreichen Organisationen wie der Caritas und den VinziWerken hat das Sozialressort des Landes das Versorgungsangebot in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. „Dafür stellen wir aus dem Sozialbudget mehr als vier Millionen Euro zur Verfügung", sagt Kampus. Das Paket gegen die Kälte umfasst Unterkünfte und Notschlafstellen für 1.100 Menschen in der Steiermark, aber auch Maßnahmen wie das Kältetelefon und den Kältebus sowie Sozialleistungen wie Kautionsfonds, Heizkostenzuschuss, Wohnunterstützung und Sozialberatung.

Kältetelefon der Steiermark: 0676 88015 8111

