Im Thermen- und Vulkanland bzw. in der Region Südoststeiermark ist Winterradeln und Winterwandern angesagt. Die Nachfrage ist groß – das Angebot auch.

SÜDOSTSTEIERMARK. Besonders in den kalten Wintermonaten ist unser Immunsystem ja besonders gefordert. Um jenes zu stärken und eventuell auch, um das von der Pandemie stark geforderte Gemüt positiv zu beleben, bietet sich ein Aufenthalt im Freien an.

Die Erlebnisregion Thermen- und Vulkanland und eben lokal gesehen die Südoststeiermark bieten zahlreiche Hotspots rund ums Thema Winterwandern und Winterradeln an. "Wir haben eine Umfrage rund um das Winterradfahren gemacht. Das Ergebnis zeigt, dass das Biken im Winter sehr stark nachgefragt ist", erzählt Christian Contola, Geschäftsführer der Erlebnisregion Thermen- und Vulkanland. Speziell durch die regionalen klimatischen Bedingungen würde sich die körperliche Ertüchtigung auch im Winter anbieten.

Winterradeln ist etwa rund um Bad Radkersburg möglich.

Foto: pixelmaker.at

hochgeladen von Markus Kopcsandi

Contola und sein Team empfehlen in der Region Südoststeiermark die Radrouten rund um Bad Radkersburg, Bad Gleichenberg und Feldbach. Auch für Wanderfreunde bietet man einiges – etwa den Traminerweg in Klöch, den Weinweg der Sinne in St. Anna, den Tau-Weg in Tieschen, von Halbenrain ausgehend den K13-Murauen-Weg, die "HerzSpur" in Bad Gleichenberg, den Kaskögerlweg in Gnas oder auch den Himmel-Erden-Weg in Auersbach.

Entsprechende Rad- und Wanderkarten erhält man laut Contola in den Tourismusbüros in der Region. Weitere Infos dazu und auch zu den Radausleihmöglichkeiten stellt man auch auf der neuen Website (www.thermen-vulkanland.at) der Erlebnisregion zur Verfügung.

Frühling kann kommen

Auch für das Frühjahr laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Freuen darf man sich in der Region wieder auf einen Eventklassiker. Das "Anradeln – das Radopening in der Steiermark" soll von 8. bis 10 April über die Bühne gehen.

Auch für die Golfsaison auf der 27-Loch-Golfanlage von Traminer Golf Klöch oder im Golfclub Bad Gleichenberg wird schon langsam alles angerichtet.

