Traditionell beteiligt sich die Tischlerei Gross in Weinberg an der Ferien(s)pass-Aktion der Stadtgemeinde Fehring. Auch heuer kamen wieder viele Kinder in die Manufaktur, und erlebten in einem Workshop das Material Holz mit allen Sinnen.

Freilich waren die Kinder auch produktiv. Der Chef höchstpersönlich, Franz Gross, zeigte den Kindern, wie man ein Bücheregal baut. Natürlich durften die Teilnehmer ihr Werk mit nach Hause nehmen.